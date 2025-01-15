騙案｜誤信假「永安旅遊」特價機票 21歲女學生被呃半份糧5200元

虛假旅遊專頁詐騙事件再現，一名女學生誤信一個聲稱是「永安旅遊」的詐騙專頁，對方聲稱有特價商務機票售賣，並以5,200港元購買機票，豈料對方失聯。(Threads)

虛假旅遊專頁詐騙事件再現，一名女學生於周一(13日)社交平台貼文，指自己誤信一個聲稱是「永安旅遊」的詐騙專頁，對方聲稱有特價商務機票售賣，並以5,200港元購買機票，豈料對方失聯。女生直言「真係好想喊」，兼職打工一個月，損失「辛苦返一個月嘅半份糧」，呼籲公眾提高警覺。

假扮永安旅遊騙徒IG登廣告

該名女學生發帖，表示自己於Instagram瀏覽到一則自稱「永安旅遊」的廣告帖文，訛稱可購買特價國泰商務艙來回機票。她透過WhatsApp聯絡騙徒，騙徒聲稱不接受信用卡支付，又附上一張附有印章的截圖試圖令人信服。女事主不虞有詐，周一晚上7時許以Payme支付5200元。截圖顯示，收款人為「Wing On Travel Limited」，與永安旅遊公司官方名稱「Hong Kong Wing On Travel Service Limited」十分相似。騙徒收款後著女事主留意電郵便失聯，及後女事主開始懷疑，追問「你哋係咪真係永安旅遊」，又兩度致電無果，終發現自己受騙。

Payme收款人名稱與永安官方名稱相似

女事主及後在Threads發帖分享受騙經歷，直言「第一次買平機票就俾人呃左錢了，冇得怪人，只可以怪自己蠢，但真係好想喊」；又提到自己較少旅行，對商務艙價格不太熟悉，這次損失是她「辛苦返一個月嘅半份糧」，會報警求助，呼籲網民「希望唔好再有人好似我咁蠢」、「追唔返都冇辦法了，當買個教訓，不過希望可以防止有下一個受害者出現」。

有網民回應指「永安真係有呢個優惠， 但係ig廣告嗰個係假嘅，真係吹脹，咁畀人呃都冇計」、「唔蠢，今次真係整得幾堅，應該好多人中招。你已經好唔開心，但願意公開警惕其他人，好多謝你。」、「呢個騙徒有幾勁喎，開到個公司名叫 wing on travel limited」、「佢連fps個名都係wing on travel limited 」、「我之前都貪平都比人呃左$2000，都去左報案，雖然都冇咩用，當買個教訓」、「商務位真係無可能減到呢個價，真係唔好再俾人呃」。