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2023-11-07 12:34:39

騙案｜誤信優惠下載毒App 6人Android手機被入侵 轉走存款68萬

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誤信優惠下載毒App 6人Android手機被入侵 轉走存款68萬(守網者fb)

誤信優惠下載毒App 6人Android手機被入侵 轉走存款68萬(守網者fb)

警方在社交平台「CyberDefender 守網者」提醒市民，自9月開始接獲至少6宗報案，有騙徒以平價旅遊套票、電子產品、包車服務、入油優惠等社交平台廣告或白撞WhatsApp訊息作招徠，輾轉誘騙市民下載惡意程式(App)，繼而入侵並控制受害人安卓（Android）手機，轉走其網上銀行帳戶中的金錢，涉及騙款共68萬元。

被社交平台廣告 或白撞WhatsApp訊息吸引

警方表示，受害人均被社交平台廣告或白撞WhatsApp訊息吸引，輾轉被誘騙在安卓（Android）手機下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等 App 後，其網上銀行存款遭轉走，合共損失68萬元。

誤信優惠下載毒App 6人Android手機被入侵 轉走存款68萬(守網者fb)

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中年男誤信有平價旅遊套票 被轉走24

其中一名中年男子看到一個名為「金歐旅遊」的專頁出售平價旅遊套票，經WhatsApp 聯絡客戶服務員。對方向男子發送連結，要求男子安裝「港澳商城」App，並登記會員以取得優惠。事主不虞有詐，下載毒App並輸入銀行戶口登入憑證，豈料其銀行帳戶隨後被轉走24萬元。

App可偽裝不同工具

警方提醒，毒App本身含有惡意程式碼，安裝時取得用戶允許完整操作權限後，黑客便可遙距操控手機，取得用戶的SMS短訊、擷取鍵盤按鍵記錄，甚至執行手機內的任何App黑客會不定期定製作各類社交專頁和更改毒 App 名稱，甚至把毒App包裝成不同款式的工具，例如視頻播影工具。

勿從非官方渠道下載App

警方建議提防黑客入侵，切勿從非官方渠道下載手機 App，及切勿允許 App 存取不合理的權限，若懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定以徹底清除惡意程式碼。

市民如有懷疑，可在守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入專頁名稱、網址、電話，即時評估風險。

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