騙案｜警務處表彰銀行業防騙貢獻　去年有368名員工協助警方識別425宗騙案

本港去年錄得44,480宗騙案，按年上升11.7%。警務處今日 舉行「2025傑出銀行員工嘉許典禮」，表彰銀行業界在防騙工作中的卓越貢獻。去年有368名銀行員工協助警方識別及勸阻425宗騙案，獲嘉許證書。

今次的頒獎禮上設有11個傑出企業獎項，包括「防騙卓越成就金、銀、銅奬」、「騙案預警卓越大奬」等，共有18間銀行獲企業獎項，9名銀行員工獲頒「傑出銀行員工大奬」。另外，去年有368位銀行員工協助警方識別及勸阻騙案，獲頒嘉許證書。警務處處長蕭澤頤致辭時表示，警方與銀行界截至去年底合作阻攔1,340宗騙案，拘捕818人，截回逾140億港元贓款。展望未來，警方將與銀行業界持續合作，全面提升打擊騙案的成效。透過「警銀合作」機制連成堅實防線，竭力守護市民財產安全。