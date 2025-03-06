騙案｜警務處表彰銀行業防騙貢獻　去年有368名員工協助警方識別425宗騙案

本港去年錄得44,480宗騙案，按年上升11.7%。警務處今日 舉行「2025傑出銀行員工嘉許典禮」，表彰銀行業界在防騙工作中的卓越貢獻。去年有368名銀行員工協助警方識別及勸阻425宗騙案，獲嘉許證書。
今次的頒獎禮上設有11個傑出企業獎項，包括「防騙卓越成就金、銀、銅奬」、「騙案預警卓越大奬」等，共有18間銀行獲企業獎項，9名銀行員工獲頒「傑出銀行員工大奬」。另外，去年有368位銀行員工協助警方識別及勸阻騙案，獲頒嘉許證書。警務處處長蕭澤頤致辭時表示，警方與銀行界截至去年底合作阻攔1,340宗騙案，拘捕818人，截回逾140億港元贓款。展望未來，警方將與銀行業界持續合作，全面提升打擊騙案的成效。透過「警銀合作」機制連成堅實防線，竭力守護市民財產安全。
警方去年與銀行業界合作的重點措施
- 「可疑帳號警示」由「轉數快」擴至網絡銀行、櫃位及自動櫃員機，覆蓋市民主要轉帳渠道，全年發出逾60萬次風險提示
- 「騙案預警」阻截逾1.99億港元損失，計劃推展至28間零售銀行，主動接觸潛在受害人，成功攔截3,051宗騙案
- 「沉擊行動」打擊跨境洗黑錢集團，由反詐騙聯合情報中心聯同10間銀行，搗破活躍於香港及內地的犯罪網絡，拘捕14人，並阻止103宗正在進行的詐騙案，成功避免合共2,400萬港元的進一步損失
- 警方與銀行業界在2023年6月聯合推出「財富情報交換平台」，透過即時共享可疑交易數據，提升偵查詐騙及洗黑錢案效率。參與平台的銀行數目由初期5間擴展至10間，至今累計處理逾580宗情報報告，成功加速識別跨境犯罪網絡與傀儡戶口，阻截非法資金流動。