騙案｜警打擊詐騙及搵快錢罪拘20人　包括11歲小童及19歲「特務」

警方於前日(22日)及昨日(23日)打擊詐騙及搵快錢罪行嘅行動，合共拘捕16名男子及4名女子，當中包括16名本地人士及4名非華裔人士，年齡介乎11歲至84歲，分別干犯左洗黑錢、欺詐、浪費警力等罪行，一共涉及超過200萬贓款。
5名受害人交逾150萬元
其中，警方昨日在慈雲山拘捕一名19歲涉及多宗假冒官騙案的疑犯。今年下半年，警方分別接獲受害人報案，指收到自稱內地執法人員的來電，指控他們涉及內地經濟犯罪活動。受害人不虞有詐，跟隨騙徒的指示到指定地點將資金予另一名自稱為特務調查人員的疑犯，5名受害人共交付超過150萬元現金。案件全部列作「以欺騙手段取得財產」跟進。
出示「保密令」增加可信性
探員隨即展開深入調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定該名自稱為特務調查人員的疑犯身份。調查所得，被捕人親身與5宗案件的受害人會面，為博取信任首先自稱特務，向受害人講出一串數字暗號。第二，會向受害人出示疑似由內地公安機關發出的保密令，上面印有受害人名稱，增加整個騙局可信性。
被捕本地男子19歲，報稱大專生，警方在其住所檢取「保密令」、電話等，疑犯初步承認犯案，經調查後發現除左牽涉西區發生案件之外，亦有在沙田、西貢等區犯案，他現正被扣留調查。