騙案｜警打擊詐騙及搵快錢罪拘20人　包括11歲小童及19歲「特務」

警方於前日(22日)及昨日(23日)打擊詐騙及搵快錢罪行嘅行動，合共拘捕16名男子及4名女子，當中包括16名本地人士及4名非華裔人士，年齡介乎11歲至84歲，分別干犯左洗黑錢、欺詐、浪費警力等罪行，一共涉及超過200萬贓款。

5 名受害人交逾 150 萬元

其中，警方昨日在慈雲山拘捕一名19歲涉及多宗假冒官騙案的疑犯。今年下半年，警方分別接獲受害人報案，指收到自稱內地執法人員的來電，指控他們涉及內地經濟犯罪活動。受害人不虞有詐，跟隨騙徒的指示到指定地點將資金予另一名自稱為特務調查人員的疑犯，5名受害人共交付超過150萬元現金。案件全部列作「以欺騙手段取得財產」跟進。