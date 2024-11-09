騙案｜警方拘捕126人　內地學生被騙到郊區交出帳戶索取騙款

本港騙案頻生，警方於上月28日至本月8日展開針對詐騙團伙的行動，拘捕126人，涉及110宗騙案及325名受害人，騙款由400元至5,900萬元不等，累積損失金額超過5.7億元。當中有內地學生成為假冒內地官員騙案的受害者，被騙到郊區，交出微信及其他通訊軟件帳戶及密碼，令騙徒利用帳戶向其家人索取贖款。

警方表示假冒官員騙案有上升趨勢，由9月至今，單在港島區已錄得55宗相關騙案，損失金額達3,900萬元，最大一宗損失金額達350萬元。受害人多為內地學生，其中有騙徒甚至出動假的制服及拘捕令，聲稱受害人在內地牽涉一宗嚴重案件。受害人「阿聰」現身記者會，指起初認為騙徒沒有向他索取金錢，不認為是騙案。騙徒其後訛稱協助「阿聰」洗脫嫌疑，要求他拍片作調查，及每日報告行蹤，「阿聰」答應並將事件保密。