騙案｜警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人 58人受害涉款160萬元 送貨員助交收同被捕

警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人 58人受害涉款160萬元

警方周二（12日）瓦解一個俗稱「彈票黨」的網上購物詐騙集團，拘捕26人(23男3女)涉嫌串謀詐騙，年齡介乎17歲至72歲，包括2名集團主腦及24名成員，不排除有更多人被捕。23人獲准保釋候查，下月中向警方報到。餘下3人已合共被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件今日在沙田裁判法院提堂。 被捕人士包括速遞平台送貨員，警方發現集團會在速遞平台落單，找送貨員接洽受害人取貨，再送到集團手上，令送貨員成為詐騙過程中重要一員。

稱不慎多付錢要求退差額 貨主「雙重損失」 警方指7月至11月期間共接獲58名市民報案，他們均在不同的網上平台放售貨物。騙徒假扮買家聲稱對貨物有興趣，談好價格後發送虛假轉數紀錄截圖及透過櫃員機存「空頭支票」假裝過數，再派人假扮買家交收。當受害人登入網上銀行檢查交易紀錄，見到相應金額入帳，誤以為對方已過數，於是將貨物交給對方。有騙徒除騙走貨物，更訛稱不慎多付貨款，要求貨主退回差額往指定傀儡戶口，令貨主蒙受雙重損失。完成交收一兩日後，受害人收到銀行通知，表示轉賬無效始知受騙。

騙徒電話修圖程式改存款單 警方發現被捕騙徒電話內安裝有修圖程式，部分人將銀行存款單修改，以圖誤導受害人騙取金錢。涉案財物大多為名牌手袋、手錶等，最高約值6萬元，騙徒成功騙取貨物後會即時將貨物轉售，將款項轉至虛擬貨幣戶口，以增加追查難度。 警方前日於各區拘捕26人，包括2名集團主腦及24名成員，其中一人在存入支票、企圖騙取貨主鑽石戒指時被警方當場拘捕，並起回該隻戒指。他們在騙案中各司其職，包括負責與貨主在網上平台接觸、交收貨物、存入空頭支票、持有傀儡戶口等。警方亦檢獲30部手機、4張支票、1本支票簿，又在手機內發現一批經修改的過數收據等。