熱門搜尋:
六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-14 14:23:36

騙案｜警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人 58人受害涉款160萬元 送貨員助交收同被捕

分享：
警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元

警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元

警方周二（12日）瓦解一個俗稱「彈票黨」的網上購物詐騙集團，拘捕26(233)涉嫌串謀詐騙，年齡介乎17歲至72歲，包括2名集團主腦及24名成員，不排除有更多人被捕。23人獲准保釋候查，下月中向警方報到。餘下3人已合共被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件今日在沙田裁判法院提堂。

被捕人士包括速遞平台送貨員，警方發現集團會在速遞平台落單，找送貨員接洽受害人取貨，再送到集團手上，令送貨員成為詐騙過程中重要一員。

警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元 警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元 警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元 警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元 警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元 警瓦解「彈票黨」網購詐騙集團拘26人　58人受害涉款160萬元

稱不慎多付錢要求退差額  貨主「雙重損失」

警方指7月至11月期間共接獲58名市民報案，他們均在不同的網上平台放售貨物。騙徒假扮買家聲稱對貨物有興趣，談好價格後發送虛假轉數紀錄截圖及透過櫃員機存「空頭支票」假裝過數，再派人假扮買家交收。當受害人登入網上銀行檢查交易紀錄，見到相應金額入帳，誤以為對方已過數，於是將貨物交給對方。有騙徒除騙走貨物，更訛稱不慎多付貨款，要求貨主退回差額往指定傀儡戶口，令貨主蒙受雙重損失。完成交收一兩日後，受害人收到銀行通知，表示轉賬無效始知受騙。

騙徒電話修圖程式改存款單

警方發現被捕騙徒電話內安裝有修圖程式，部分人將銀行存款單修改，以圖誤導受害人騙取金錢。涉案財物大多為名牌手袋、手錶等，最高約值6萬元，騙徒成功騙取貨物後會即時將貨物轉售，將款項轉至虛擬貨幣戶口，以增加追查難度。

警方前日於各區拘捕26人，包括2名集團主腦及24名成員，其中一人在存入支票、企圖騙取貨主鑽石戒指時被警方當場拘捕，並起回該隻戒指。他們在騙案中各司其職，包括負責與貨主在網上平台接觸、交收貨物、存入空頭支票、持有傀儡戶口等。警方亦檢獲30部手機、4張支票、1本支票簿，又在手機內發現一批經修改的過數收據等。

Ad Block

此外，部分被捕人報稱為速遞平台送貨員，詐騙集團於速遞平台落單，找送貨員接洽受害人取貨，再送到詐騙集團手上，不排除送貨員被不法分子利用，警方呼籲有關從業者小心留意可疑訂單，若訂單涉及貴重財物，或異常高額酬金，便應提高警覺，以免墮入不法活動。

2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受