騙案｜警破12宗電騙案拘一男　涉130萬騙款

新界南總區刑事部經深入調查及透過情報主導，鎖定一個詐騙團伙，當中涉及全港最少8宗騙案。所牽涉的款項由3萬元至85萬元不等，總金額超過130萬元，受害人全為長者，年齡介乎76歲至93歲。有見及此，警方於周一(20日)採取執法行動，於旺角區暫以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名50歲本地男子，角色主要負責收取騙款，現正被扣留調查。經調查後發現他亦牽涉另外4宗電騙案。
以子女或親友身份隨機致電受害人
12宗「猜猜我是誰」電騙案，分別發生於去年12月至本月期間。騙徒一如既往地以子女或親友身份隨機致電受害人，訛稱涉及刑事案件被警方扣留，急需「保釋金」，並指示受害人不要告知他人或報警。受害人往往因心急及擔心家人而上當。其後另一名騙徒出現，假扮成子女或親友的朋友聯絡受害人，並相約到指定地方或上門拿取「保釋金」。事後當受害人聯絡到家人，才發現自己受騙。
81歲婆婆兩度上當 損失17萬元
受害人一般知道騙案存在，但騙徒來電時他們通常獨處，而且騙徒擅於營造危急情景，令長者難以冷靜處理。其中一位81歲婆婆在收到「兒子」來電，訛稱自己與人打架被捕，需要保釋金。婆婆大為緊張，因此很快向騙徒交出款項。事後婆婆以電話聯絡兒子，兒子清楚表明她受騙，並千叮萬囑不要再付款，但收線後婆婆再接到騙徒電話。婆婆再一次誤信騙徒，支付第二次騙款，共損失17萬元積蓄，甚至當家人陪同她到警署報案時，因沒有親眼見到兒子而仍然相信兒子被捕，要求幫兒子辦理保釋手續。