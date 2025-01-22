騙案｜警破12宗電騙案涉130萬拘一男　八旬婦兩度上當失17萬元

新界南總區刑事部經深入調查及透過情報主導，鎖定一個詐騙團伙，當中涉及全港最少8宗騙案。所牽涉的款項由3萬元至85萬元不等，總金額超過130萬元，受害人全為長者，年齡介乎76歲至93歲。有見及此，警方於周一(20日)採取執法行動，於旺角區暫以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名50歲本地男子，角色主要負責收取騙款，現正被扣留調查。經調查後發現他亦牽涉另外4宗電騙案。

以子女或親友身份隨機致電受害人

12宗「猜猜我是誰」電騙案，分別發生於去年12月至本月期間。騙徒一如既往地以子女或親友身份隨機致電受害人，訛稱涉及刑事案件被警方扣留，急需「保釋金」，並指示受害人不要告知他人或報警。受害人往往因心急及擔心家人而上當。其後另一名騙徒出現，假扮成子女或親友的朋友聯絡受害人，並相約到指定地方或上門拿取「保釋金」。事後當受害人聯絡到家人，才發現自己受騙。