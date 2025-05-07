騙案｜首兩月242宗釣魚騙案跌近6成　損失金額490萬元跌54%

鄧炳強書面回覆立法會議員質詢表示，「防騙視伏器」截至今年2月，共錄得超過760萬次搜尋，預警約95萬次詐騙及網絡安全風險，市民也透過「防騙視伏器」內的公眾舉報平台舉報超過35.5萬個可疑來電及超過3.8萬個可疑網站，成效顯著。另外，截至2月底，按警方要求，電訊商成功攔截約4萬個涉及詐騙案的網頁連結及封鎖超過8600個涉嫌進行詐騙的電話號碼。

鄧炳強表示，因應最新的網上騙案手法，金管局於上月宣布3項新措施，簡稱「網銀安全ABC」，要求銀行加強網上銀行安全，以進一步提升防騙能力。他又說，今年2月中旬，有市民查詢以「#」號開頭的懷疑詐騙短訊，警方及通訊辦高度關注。警方共接獲31宗相關舉報，當中有兩宗涉及損失，涉及金額共約3萬元。警方其後拘捕一名男子，檢獲未領有牌照的無線電設備，並聯同通訊辦進行新聞簡報，向公眾講解如何防範有關騙案。

鄧炳強指事件只屬個別情況，而有關設備只能干擾有限範圍內的手機，並不影響登記制的整體實施成效。通訊辦已要求各電訊商加強監察網絡異常訊號，並設立通報機制，一旦發現再有類似的情況，通訊辦會迅速與警方採取跟進行動。