騙案｜首10月錄874宗假冒官員涉款14億　港漂碩士生失50萬被指示赴泰國扮失聯

假冒官員騙案不但未有停止，狡猾騙徒更是越來越新的行騙手法。今年首10個月本港錄得逾3.6萬宗騙案，總損失達70億。其中假冒官員騙案有874宗，損失金額達14.2億元，增幅逾倍，最大單一損失達2.6億元。警方發現，假冒官員騙案出現新的手法，騙徒會要求同學拍裸照或影片，甚至要求他們遠赴泰國並中斷與家人聯絡。

在港讀碩士的K小姐先被騙贖金，再要求前往泰國。(朱慧恩攝)

商罪科反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，今年首10個月錄得36,405宗騙案，較去年同期增加7%，總損失逾70億元。其中假冒官員騙案有874宗，損失金額達14.2億元，增幅超過一倍。她續指，今年7月至9月，每月平均有24名大學生墮入假冒官員騙案陷阱；惟今年10月，受騙大學生有91人。

來自雲南昆明的K小姐，現年22歲，在港就讀碩士。11月15日，她接到自稱入境處職員和內地公安的電話，指其電話卡和銀行戶口在內地涉及洗黑錢活動，需要限制她出境。K小姐與騙徒進行了長達8小時的視像通話，她表示，由於看到騙徒身穿公安制服，便信以為真。騙徒警告K小姐不能透露調查內容。

李蔚詩表示，留意到騙徒有新的行騙手法，部分騙徒不單要求同學繳交保證金，更要求他們拍攝裸照或視頻；最近一宗案件，騙徒更要求受害人遠赴泰國，與家人中斷聯絡。

11月25日，K小姐按騙徒指示獨自乘坐高鐵到廣州，並在11月27日將50萬現金交給騙徒作為保證金，讓案件能優先處理。當K小姐返港後，騙徒又聲稱犯罪集團已得知K小姐住址，為保障她人身安全，著她帶著新手機前往泰國。當K小姐抵泰國後，騙徒致電她的父母，訛稱K小姐被綁架，要求付1,000萬贖金，他們其後報警求助。經過警方連番追查，最終在曼谷一間酒店尋回K小姐。

警方表示，騙徒常用的手法包括要求受害人定時報到；又會對受害人施加心理壓力；亦會以加快案件調查等理由為由，要求繳交贖金。