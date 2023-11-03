騙案｜首8個月錄逾2萬宗涉款42億　蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作

今年首8個月錄逾2萬宗騙案涉款42億元 蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作

警務處處長蕭澤頤早前出席廠商會會董晚宴，主講時講解香港最新的騙案數據及警隊的防騙工作。他指香港騙案日益嚴重，數量在短短4年間上升兩倍多；2023年首8個月已錄得22,186宗騙案，騙款達港幣42億元。在各類型的詐騙案中，網上購物騙案佔最多，有6,558宗，而網上投資騙案則牽涉最大金額。他表示騙案愈趨嚴重乃全球趨勢，去年8月至今年8月的全球騙款更高達1兆美元。

蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合 作 蕭澤頤表示，警方一直努力從多個渠道打擊騙案，舉例諮詢熱線「防騙易18222」設立至今6年，收到約18萬次公眾諮詢來電，成功攔截港幣122億元的騙款。他續指警方已於去年9月與多間流動通訊服務供應商成立了工作小組，並且每月舉行會議探討防騙事項。其中，工作小組成功封鎖了1,800多組被列入警方黑名單的本地和固網電話號碼，以及2,300多條可疑網絡連結。蕭澤頤強調要成功打擊詐騙，警方、各持分者和市民所組成的「防騙鐵三角」需緊密合作，而宣傳所帶來的教育效果最為重要。

今年首8個月錄逾2萬宗騙案涉款42億元 蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作