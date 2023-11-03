熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-03 11:41:56

騙案｜首8個月錄逾2萬宗涉款42億　蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作

分享：
今年首8個月錄逾2萬宗騙案涉款42億元　蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作

今年首8個月錄逾2萬宗騙案涉款42億元　蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作

警務處處長蕭澤頤早前出席廠商會會董晚宴，主講時講解香港最新的騙案數據及警隊的防騙工作。他指香港騙案日益嚴重，數量在短短4年間上升兩倍多；2023年首8個月已錄得22,186宗騙案，騙款達港幣42億元。在各類型的詐騙案中，網上購物騙案佔最多，有6,558宗，而網上投資騙案則牽涉最大金額。他表示騙案愈趨嚴重乃全球趨勢，去年8月至今年8月的全球騙款更高達1兆美元。

Ad Block

蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合

蕭澤頤表示，警方一直努力從多個渠道打擊騙案，舉例諮詢熱線「防騙易18222」設立至今6年，收到約18萬次公眾諮詢來電，成功攔截港幣122億元的騙款。他續指警方已於去年9月與多間流動通訊服務供應商成立了工作小組，並且每月舉行會議探討防騙事項。其中，工作小組成功封鎖了1,800多組被列入警方黑名單的本地和固網電話號碼，以及2,300多條可疑網絡連結。蕭澤頤強調要成功打擊詐騙，警方、各持分者和市民所組成的「防騙鐵三角」需緊密合作，而宣傳所帶來的教育效果最為重要。

今年首8個月錄逾2萬宗騙案涉款42億元　蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作

今年首8個月錄逾2萬宗騙案涉款42億元　蕭澤頤：「防騙鐵三角」需緊密合作

廠商會指會提升業界「防騙」意識

廠商會會長史立德則表示，網絡騙案上升危害企業的利益和安全，廠商會作為積極履行社會責任、守護商界權益的團體，十分支持相關打擊行動，未來會繼續跟警方緊密合作，協助提升業界「防騙」意識和防禦能力，共同締造安全可靠的營商環境。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受