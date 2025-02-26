騙案｜騙徒扮「菜鳥」發短訊指收貨地址不完整 男子損失12萬元

與淘寶自家物流平台「菜鳥（CAINIAO）」同名的釣魚詐騙短訊近日湧現。

真假短訊發送者均為「CAINIAO」

近日不少人收到「菜鳥物流公司」以短訊通知，因收貨地址不完整，要求點擊短訊內連結以更新收貨地址，以及遞交個人及銀行帳戶等資料。由於真假短訊發送者均為「CAINIAO」，所以市民不虞有詐，信以為真。警方指，過去一周，已接獲63宗涉及網絡釣魚騙案，合共損失金額超過320萬港元，其中45宗涉及假扮「菜鳥」，當中一名43歳本地男子點擊短訊內連結，輸入其信用卡資料後，更被盜用超過12萬港元。