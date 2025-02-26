騙案｜騙徒扮「菜鳥」發短訊指收貨地址不完整 男子損失12萬元

與淘寶自家物流平台「菜鳥（CAINIAO）」同名的釣魚詐騙短訊近日湧現。
真假短訊發送者均為「CAINIAO」
近日不少人收到「菜鳥物流公司」以短訊通知，因收貨地址不完整，要求點擊短訊內連結以更新收貨地址，以及遞交個人及銀行帳戶等資料。由於真假短訊發送者均為「CAINIAO」，所以市民不虞有詐，信以為真。警方指，過去一周，已接獲63宗涉及網絡釣魚騙案，合共損失金額超過320萬港元，其中45宗涉及假扮「菜鳥」，當中一名43歳本地男子點擊短訊內連結，輸入其信用卡資料後，更被盜用超過12萬港元。
警方提及，較早前有騙徒利用非法無線電設備 (俗稱「偽基站」)發出假扮有#號開頭的釣魚短訊，「偽基站」一般會冒充成2G基站，透過發射訊號干擾流動網絡正常運作，並誘騙附近手機連接至該設備，從而向受影響的手機發送偽冒短訊。如果手機突然短時間內，由收得很滿的覆蓋突然間轉到2G，期間收到的短訊就要加倍留意，尤其一些陌生或可疑連結就切勿點擊。
警方呼籲市民，要避免墮入網絡釣魚騙案 :
- 不要開啟來歷不明的郵件或訊息
- 切勿點擊可疑電郵或訊息內的超連結
- 如網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心
- 定期將「短訊收件箱」內存舊記錄清除
- 如有懷疑，應透過官方渠道查證
- 使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑社交媒體帳號、網址、收款帳戶、電號碼等作風險評估