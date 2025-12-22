騙案｜騙徒騎劫WhatsApp帳戶 冒受害人呃女兒20萬

WhatsApp帳戶騎劫騙案有「新招數」。過去一周，警方接獲逾40宗與WhatsApp帳戶騎劫相關的騙案，損失超過500萬元。警方指，過往相關騙案，受害人都是被騎劫者的WhatsApp聯絡人。而今次騙徒亦一改行騙手法，令被騎劫者也成為受害者。最近有就受害人險遭騙去20萬元。

警方表示，近日有受害人收到假冒「女兒」的WhatsApp訊息，聲稱急需20萬周轉。事主到銀行辦理轉賬時，經職員提醒致電女兒本人核實，才驚覺受騙，同時事主的WhatsApp帳戶已被騎劫。幸好在銀行助下停止轉賬，未有金錢損失。

騙徒假冒受害人女兒 使出5招呃錢 警方表示，經調查後，發現受害人收到假冒「WhatsApp」發送的釣魚訊息，訛稱受害人須點擊連結以進行WhatsApp帳戶驗證，否則其帳戶將被禁用。受害人點擊釣魚短訊內的超連結後，被轉至假冒WhatsApp的頁面，並依指示輸入騙徒所提供的「八字代碼」，導致其WhatsApp帳戶被騎劫。其後，騙徒複製受害人女兒早前發送的語音短訊，並刪除受害人與其女兒所有對話記錄，再在受害人WhatsApp中新增假冒「女兒」為聯絡人，盜用其頭像及暱稱。最後，騙徒以假冒「女兒」的 WhatsApp 帳戶向受害人提出轉賬要求。

警方提醒，要避免WhatsApp被騎劫，要定期登出「已連結裝置」，更不應輸入不明來歷的「代碼。此外，亦應啟用雙重認證功能，避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號。

