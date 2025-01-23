騙案｜13男女涉賣黃牛飛被捕　包括Clockenflap等騙款約80萬元

警方昨日(22日)及今日(23日) 針對本地網上購物詐騙展開拘捕行動，共拘捕13名本地人士。涉案集團由去年10月開始活躍，共牽涉發生於去年10月至本月的42宗騙案，涉款約80萬元，並以傀儡戶口清洗黑錢，款項超過2,200萬元。
付款後「賣家」失去聯絡
網絡安全及科技罪案調查科透過情報分析及深入調查，得知涉案集團操控多個網上購物平台帳戶犯案。騙徒會在網上購物平台假扮賣家，聲稱有演唱會門票出售。當買家表示有意進行交易後，就會提供傀儡戶口，要求買家通過戶口轉帳付款。買家往往在付款後，便不能再次聯絡「賣家」，導致金錢與門票俱失。
檢獲手提電話、電話卡等證物
網罪科鎖定詐騙集團後，在全港多區進行拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪名拘捕7男6女，年齡介乎19至56歲，包括負責操控涉案戶口的3名集團主腦，分別是28歲男報稱地盤工、26歲男報稱無業、41歲女報稱家庭主婦，另外有骨幹成員及傀儡戶口持有人，所有人現正被扣留調查。行動中警方亦檢獲多部手提電話、電話卡等證物。
騙徒兜售的門票普遍高於原價，包括「Clockenflap」及劉德華演唱會門票。據悉，有買家買入544張劉德華演唱會門票，損失64萬元。