騙案｜13男女涉賣黃牛飛被捕　包括Clockenflap等騙款約80萬元

警方昨日(22日)及今日(23日) 針對本地網上購物詐騙展開拘捕行動，共拘捕13名本地人士。涉案集團由去年10月開始活躍，共牽涉發生於去年10月至本月的42宗騙案，涉款約80萬元，並以傀儡戶口清洗黑錢，款項超過2,200萬元。

付款後「賣家」失去聯絡

網絡安全及科技罪案調查科透過情報分析及深入調查，得知涉案集團操控多個網上購物平台帳戶犯案。騙徒會在網上購物平台假扮賣家，聲稱有演唱會門票出售。當買家表示有意進行交易後，就會提供傀儡戶口，要求買家通過戶口轉帳付款。買家往往在付款後，便不能再次聯絡「賣家」，導致金錢與門票俱失。