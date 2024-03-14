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2024-03-14 17:18:07

騙案｜17歲無業男涉「猜猜我是誰」電騙落網 4老婦中招損失86萬

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警方在上水區拘捕一名17歲本地男童，暫控4項「以欺騙手段取得財產」罪，案件明日（15日）在粉嶺裁判法院提堂，他涉及4宗「猜猜我是誰」電騙，女受害人年齡介乎61歲至91歲，涉案金額共約86萬元。(警方FB直播)

警方在上水區拘捕一名17歲本地男童，暫控4項「以欺騙手段取得財產」罪，案件明日（15日）在粉嶺裁判法院提堂，他涉及4宗「猜猜我是誰」電騙，女受害人年齡介乎61歲至91歲，涉案金額共約86萬元。(警方FB直播)

警方於周二(12日)在上水區拘捕一名17歲本地男童，暫控4項「以欺騙手段取得財產」罪，案件明日（15日）在粉嶺裁判法院提堂，他涉及4宗「猜猜我是誰」電騙，女受害人年齡介乎61歲至91歲，涉案金額共約86萬元。

大埔警區周二接獲一名91歲本地女子報案，指當日接獲騙徒來電，對方聲稱是其兒子，訛稱被捕需要6萬元保釋金，並相約在報案人的住所單位交收款項。受害人遂按指示在同日把6萬元現金於其位於天平邨的住所單位面交予一名男子，惟其後向家人商量事件後懷疑受騙，遂報警求助。報案人其後再次接獲騙徒來電，要求其再繳交6萬元「賠償金」。上水分區特遣隊人員隨即進行埋伏行動，並於該名男子再次上門交收時以涉嫌「以欺騙手段取得財產」將其拘捕，他報稱無業。

女受害人介乎61歲至91歲

警方經進一步調查，相信被捕人亦與另外三宗在1至3月於大埔及上水區發生的「猜猜我是誰」電話騙案有關，角色均是上門收款，涉及三名女受害人，年齡介乎61歲至91歲，四宗案件的涉案金額共約86萬元。

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警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

  1. 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；
  2. 如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；
  3. 市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；
  4. 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。

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