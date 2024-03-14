騙案｜17歲無業男涉「猜猜我是誰」電騙落網 4老婦中招損失86萬

警方在上水區拘捕一名17歲本地男童，暫控4項「以欺騙手段取得財產」罪，案件明日（15日）在粉嶺裁判法院提堂，他涉及4宗「猜猜我是誰」電騙，女受害人年齡介乎61歲至91歲，涉案金額共約86萬元。(警方FB直播)

警方於周二(12日)在上水區拘捕一名17歲本地男童，暫控4項「以欺騙手段取得財產」罪，案件明日（15日）在粉嶺裁判法院提堂，他涉及4宗「猜猜我是誰」電騙，女受害人年齡介乎61歲至91歲，涉案金額共約86萬元。

大埔警區周二接獲一名91歲本地女子報案，指當日接獲騙徒來電，對方聲稱是其兒子，訛稱被捕需要6萬元保釋金，並相約在報案人的住所單位交收款項。受害人遂按指示在同日把6萬元現金於其位於天平邨的住所單位面交予一名男子，惟其後向家人商量事件後懷疑受騙，遂報警求助。報案人其後再次接獲騙徒來電，要求其再繳交6萬元「賠償金」。上水分區特遣隊人員隨即進行埋伏行動，並於該名男子再次上門交收時以涉嫌「以欺騙手段取得財產」將其拘捕，他報稱無業。