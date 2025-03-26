騙案｜19歲男學生偽造港警委任證　涉10宗騙案300萬騙款

將軍澳警區上周接獲2宗假冒官員電話騙案舉報，受害人皆為香港市民，包括專業人士和學生。他們先後接獲假冒內地官員的騙徒來電，指涉及內地洗黑錢案，又以案件保密為由，警告不可以向其他人透露案件內容，否則會即時被逮捕及凍結資產。其後約受害人見面，過程中向受害人出示偽造香港警察的委任證，假扮成警察要求簽署印有偽冒中國內地公安蓋印的保密協定，以及要求以現金或轉賬的形式交付巨額保證金，甚至要求提供銀行戶口資料作「調查」之用。受害人不虞有詐，最終墮入騙徒的圈套。

檢獲偽造警察委任證及印章等

將軍澳警區科技及財富罪案隊經深入調查，迅速鎖定一名與案有關的本地男子，昨日下午在東涌以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名將他拘捕。被捕人19歲，報稱是學生，隨後警方在他的住所，檢獲犯案時的衣着及偽造香港警察委任證。此外，警方亦檢獲用於偽造官方文件的印章、電話、電腦和打印機，相信是用作製作偽造保密協定和委任證。

經進一步調查後，相信他與另外5宗案件有關，警方在他的電話內發現其他受害人資料，因此再偵破3宗未有報案案件。被捕人現正被扣留調查，不排除會有更多人被捕。