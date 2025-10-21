騙案｜22歲內地生扮特務行騙　涉7案騙款逾640萬

警方昨日(20日)於沙田以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名22歲內地男子，他報稱大學生，涉嫌與7宗「假冒官員」電話騙案有關，並在該住所搜出兩張虛假香港輔警委任證、有受害人名字的收據、一部電話、一部手提電腦、一部便攜式影印機，以及被捕人犯案時衣著。他現正被警方扣押作進一步調查。

受害人包括本地內地學生

上月至本月期間，警方接獲7名市民報案，指他們收到一個不明騙徒來電，對方自稱內地執法人員，指控他們涉及內地經濟犯罪活動。騙徒除了向受害人索取資金作調查之用，亦要求受害人將調查內容保密。受害人因擔心自己涉案，又急於證明自己清白，於是跟隨騙徒指示。在取得信任後，騙徒指示受害人到指定地點將資金交予另一名特務調查人員，涉案金額超過640萬元。據悉，受害人年紀較輕，包括本地及內地學生，後來懷疑被騙，於是報案。