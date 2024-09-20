騙案｜61歲婦WhatsApp結識「軍人」急速發展　過數60萬元後「男友」消失

「你談的那場戀愛騙徒浪漫」，如果你的網戀對象過於完美，那麼有可能是騙局。日前一名61歲婦人於收到WhatsApp隨機訊息，對方自稱「軍人」 ，雙方交談後感投契，急速發展成情侶關係，不久，該名「軍人」聲稱自己財務上有困難，再以不同的藉口，遊說婦人轉錢給他，婦人不虞有詐，短時間內將60萬元轉帳至騙徒的本地銀行戶口，該名「軍人」對方錢財到手，一去無回頭。

今月情騙總額逾2700萬元

而單單在過去一星期，警方共接獲16宗網上情緣騙案，損失金額超過490萬元。而在本月份，接報共59宗相關案件，總損失超過2,700萬元，其中最高單一損失金額接近230萬元。