騙案｜61歲婦WhatsApp結識「軍人」急速發展　過數60萬元後「男友」消失

「你談的那場戀愛騙徒浪漫」，如果你的網戀對象過於完美，那麼有可能是騙局。日前一名61歲婦人於收到WhatsApp隨機訊息，對方自稱「軍人」 ，雙方交談後感投契，急速發展成情侶關係，不久，該名「軍人」聲稱自己財務上有困難，再以不同的藉口，遊說婦人轉錢給他，婦人不虞有詐，短時間內將60萬元轉帳至騙徒的本地銀行戶口，該名「軍人」對方錢財到手，一去無回頭。
今月情騙總額逾2700萬元
而單單在過去一星期，警方共接獲16宗網上情緣騙案，損失金額超過490萬元。而在本月份，接報共59宗相關案件，總損失超過2,700萬元，其中最高單一損失金額接近230萬元。
先確定對方照片真偽
警方表示，無論男女都有機會成為騙徒的獵物，騙徒熟悉心理技巧，對準受害人的心靈缺口出手。在網上交友，尤其是陌生人搭訕要加倍小心，可以利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片是否真確，及查看對方帳戶的朋友是否正常。
警指騙徒犯案手法不算精密
很多時候，騙徒的犯案手法不算十分精密高明，而且手法類近，先於社交平台、約會軟件先用俊男美女照片吸引眼球，訛稱是專業人士，令人以為自己遇到絕世筍盤，再發動追求攻勢，同時覺得被愛、被關心，然後乖乖跌入圈套。當你開始愛上對方，對方就開始藉口多多，再訛稱急需現金週轉或需支付巨額醫療費用、有貴重禮物從海外寄給你但被扣查需付清關費、或遊說你投資等等。警方教路，老派約會是必要的，可跟對方直接會面及進行視像通話。如對方百般推塘，例如要求你買點數卡、過錢給他，就九成九是騙子。
警方呼籲市民在「墮入愛河」前，先於守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入平台名稱、網址、電話、收款賬號，情場騙子即刻現形。