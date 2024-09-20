熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-09-20 17:53:09

騙案｜61歲婦WhatsApp結識「軍人」急速發展　過數60萬元後「男友」消失

分享：

（fb「守網者」圖片）

adblk5

「你談的那場戀愛騙徒浪漫」，如果你的網戀對象過於完美，那麼有可能是騙局。日前一名61歲婦人於收到WhatsApp隨機訊息，對方自稱「軍人」 ，雙方交談後感投契，急速發展成情侶關係，不久，該名「軍人」聲稱自己財務上有困難，再以不同的藉口，遊說婦人轉錢給他，婦人不虞有詐，短時間內將60萬元轉帳至騙徒的本地銀行戶口，該名「軍人」對方錢財到手，一去無回頭。

今月情騙總額逾2700萬元

而單單在過去一星期，警方共接獲16宗網上情緣騙案，損失金額超過490萬元。而在本月份，接報共59宗相關案件，總損失超過2,700萬元，其中最高單一損失金額接近230萬元。

adblk6

先確定對方照片真偽

警方表示，無論男女都有機會成為騙徒的獵物，騙徒熟悉心理技巧，對準受害人的心靈缺口出手。在網上交友，尤其是陌生人搭訕要加倍小心，可以利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片是否真確，及查看對方帳戶的朋友是否正常。

（資料圖片）

警指騙徒犯案手法不算精密

很多時候，騙徒的犯案手法不算十分精密高明，而且手法類近，先於社交平台、約會軟件先用俊男美女照片吸引眼球，訛稱是專業人士，令人以為自己遇到絕世筍盤，再發動追求攻勢，同時覺得被愛、被關心，然後乖乖跌入圈套。當你開始愛上對方，對方就開始藉口多多，再訛稱急需現金週轉或需支付巨額醫療費用、有貴重禮物從海外寄給你但被扣查需付清關費、或遊說你投資等等。警方教路，老派約會是必要的，可跟對方直接會面及進行視像通話。如對方百般推塘，例如要求你買點數卡、過錢給他，就九成九是騙子。

adblk7

警方呼籲市民在「墮入愛河」前，先於守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入平台名稱、網址、電話、收款賬號，情場騙子即刻現形。

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

 
 
 