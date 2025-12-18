騙案｜88歲長者墮「猜猜我是誰」騙案險失30萬元　17歲內地男被捕

深水埗警區刑事部針對區內的「猜猜我是誰」電話騙案作出詳細分析，經深入調查及情報搜集後，鎖定一名負責收取騙案受害人現金的犯罪集團成員身份，並於昨日(17日)展開拘捕行動，在屯門區以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕一名17歲持雙程證內地男子。

呼籲另一名受害人盡快報案

拘捕過程中，警方發現該被捕人正向一名88歲、持身份證的受害人收取現金騙款。該名受害人於當日早上收到電話，騙徒假扮受害人親屬，訛稱其兒子因為涉及傷人案件被警方扣留，急需30萬元的保釋金，以獲取保釋。警方在這個拘捕行動中成功阻止受害人損失款項。調查亦發現該名被捕人士曾於同日下午約12點45分鐘，於長沙灣荔景山道向另一名受害人收取10萬港元現金，警方呼籲該名受害人盡快報案。該名被捕人報稱無業，現正拘留調查，稍後將被暫控一項串謀詐騙罪，案件將會明日(19日)在西九龍裁判法院提堂。