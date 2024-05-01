騙案｜Facebook假律師團隊聲稱可代追騙款 女子墮刷單陷阱 遭騙百萬

社交網站充斥各類型詐騙廣告，市民稍不留神便中招。警方「守網者」表示，一名曾墮網戀騙案的女子，近日在社交網站看到有聲稱可代挽回騙款的廣告，便主動聯絡，惟騙徒又誘使女子進行「「刷單任務」陷阱，受害人最終被騙去逾百萬元。

守網者表示，一名女子由白撞WhatsApp結識一名男子，對方噓寒問暖、關懷備至，很快便發展成網戀關係，對方游說在假網站註冊戶口進行「刷單任務」賺取佣金。該女子將$8萬元本金存入網戀男友提供的銀行戶口，以充值假網站帳戶作為「刷單任務」本金，及後，該女子發現不能提取假網站帳戶的本金及佣金，網戀男友亦失去聯絡，始知受騙。

受害人用了四年時間洗刷傷痛，豈料日前，受害人在Facebook看到有律師團隊可代挽回騙款的廣告，於是主動聯絡。自稱「陳律師」的騙徒在了解受害人四年前的受騙經過後，稱很難追討騙款。無獨有偶，「陳律師」又介紹受害人做「刷單任務」賺佣，以補償四年前的損失。受害人又在假網站註冊戶口，並分段將104萬存入騙徒多個戶口內，做「刷單任務」賺佣。直至朋友提醒，才發現又一次被騙。