騙案｜Meta分享新春防騙貼士 提防3大常見詐騙手法

農曆新年將至，但騙徒全年無休，更會把握新春前夕，趁大家警戒心鬆懈時進行詐騙。社交平台facebook母公司Meta分享新春防騙實用貼士，提醒大家小心最常見的詐騙手法，促時刻保持警惕，多留意資訊真實性，保護自身個人和銀行資料。

常見詐騙手法一：虛假旅遊優惠

騙徒會在旅遊旺季如農曆新年期間，利用超吸引的旅遊優惠，甚至以廣告形式出現，將計劃回家團聚或出埠旅行的人帶到提供虛假航班、交通或住宿安排的網站。面對超值優惠誘惑，往往難以抵抗，不慎受騙。Meta 提醒應盡量直接從旅行社、旅行代理商或官方網站預訂或購買，並參考可靠評論。