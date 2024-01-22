騙案｜Meta分享新春防騙貼士 提防3大常見詐騙手法

農曆新年將至，但騙徒全年無休，更會把握新春前夕，趁大家警戒心鬆懈時進行詐騙。社交平台facebook母公司Meta分享新春防騙實用貼士，提醒大家小心最常見的詐騙手法，促時刻保持警惕，多留意資訊真實性，保護自身個人和銀行資料。
常見詐騙手法一：虛假旅遊優惠
騙徒會在旅遊旺季如農曆新年期間，利用超吸引的旅遊優惠，甚至以廣告形式出現，將計劃回家團聚或出埠旅行的人帶到提供虛假航班、交通或住宿安排的網站。面對超值優惠誘惑，往往難以抵抗，不慎受騙。Meta 提醒應盡量直接從旅行社、旅行代理商或官方網站預訂或購買，並參考可靠評論。
常見詐騙手法二：電子利是詐騙
「電子利是」近年越趨普及，騙徒亦看中這一點，利用農曆新年派利是的傳統，訛稱「朋友」向大家拜年祝賀。騙徒會發出附有虛假信息的提示短信，誘使接收者點擊內附連結或掃描二維碼，意圖獲取個人資料。Meta 提醒絕不要向身份未經核實的訊息發送人披露個人資料及點擊連結。
常見詐騙手法三：虛假飲食優惠
新春佳節，大家除會準備賀禮外，亦會準備美食佳餚，與親朋戚友歡聚。然而，大家應小心留意虛假飲食優惠廣告，例如盆菜價錢比市面便宜一半以上，甚至買一送一，誘騙用戶以優惠價購買美食大餐，最後賣家失蹤，導致金錢損失之餘，亦影響歡度佳節的心情。Meta提醒若優惠好得令人難以置信，應先用可靠來源核實詳細資料，了解清楚賣方背景，例如搜尋其店名、網址、電話、銀行戶口號碼、專頁名稱等並留意評論，評估詐騙風險。