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2023-09-21 04:30:31
日報

驗百非熟雞全滿意 食安籲勿長時間存室溫

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雞肉

周楚耀(左)稱食物業界在製作非熱食雞肉時，須加強食品安全意識；旁為莊梓傑。 (蘇文傑攝)

雞肉可製作成不同菜式，食物安全中心早前抽驗市面醉雞、切雞及手撕雞等非熱食雞肉食品樣本，發現整體樣本微生物含量均符合食安準則，整體質素令人滿意，惟有3個手撕雞樣本表現尚可。中心表示，店舖在處理食材及製作過程中，須再加強食安意識，提醒應時刻遵守「良好衛生規範」，以防食物受污染。

食安中心去年9月至11月期間，收集100個非熟食雞肉食品樣本，包括40款手撕雞、40款切雞、15款手撕雞菜式及5款手撕雞沙律，進行微生物化驗。結果顯示，所有樣本在涉沙門氏菌、李斯特菌等致病菌檢測上為滿意水平。在需氧菌及大腸桿菌方面，有3個手撕雞樣本結果為尚可，其餘樣本均為滿意。

食安中心科學主任莊梓傑解釋，烹製水煮雞或手撕雞時，業界或為求保持肉質鮮嫩，雞肉可能會烹煮到剛剛熟，有機會未能殺死所有致病菌，如沙門氏菌，尤其有部分選用冷藏雞的店舖，製作過程使用的刀切、手撕等，若衛生欠佳或會受金黃葡萄球菌污染。

促食肆縮短雞肉處理時間

食安中心首席醫生(風險評估及傳達)周楚耀表示，有關樣本結果非「不滿意」，因此食用未必導致身體不適，但是「有啲位未做到」。他續說，食安中心發現業界在製作有關食品過程中，須加強食品安全意識，並建議縮短雞肉處理時間、分開儲存生的食物和熟雞等。他又提醒公眾，在購買即時非熟食雞肉食品後應盡早食用，如非立即食用，都應該放入雪櫃冷藏。

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