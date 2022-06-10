驚濤駭浪」下 無悔受任命 無想過辭職 林鄭月娥：交出無愧成績表

特首林鄭月娥將於本月底卸任，昨趁最後一次出席立法會答問會作總結，形容過去5年是「驚濤駭浪」，但她沒有後悔接受當行政長官的任命，亦「無一刻」想過要辭職。她又表示，儘管社會對她的工作評價不一，但已交出一張無愧於自己的成績表，為公務生涯畫上完整句號。

林鄭月娥昨最後一次以特首身份出席立法會答問會，趁機總結其5年任期的工作，形容是「驚濤駭浪」，無可否認是回歸以來最嚴峻的局面，挑戰前所未有，風高浪急，但驅動她勇往直前，無畏無懼的，是一份強烈的歷史使命感和時代的責任感。她又語帶哽咽指，儘管社會對她的工作評價不一，議員亦認為其領導的特區政府有改善空間，「但我可以大膽說一句，我已交出一張無愧於自己的成績表，亦為我42年的公務生涯畫上完整句號」。

稱被形容「遇越困難事越興奮」

林鄭月娥於反修例運動期間曾向商界透露，自己如可選擇會辭職，錄音亦遭流出。惟她昨指，自己5年來沒有一刻後悔接受擔任特首的任命，亦沒有一刻想過要辭職。她指面對困難，靠著中央支持、自己承諾和家人支持而「捱過去」，又指自己「性格使然」，「有人曾經形容我遇到越困難的事便越興奮，有一種真的想克服困難的衝勁」。

她稱自己曾努力改善行政立法關係，但修例風波令她體會到，要徹底改善關係，就要確保愛國者治港。她又指，自己在去年施政報告已就提升管治提出建議，認為如仍有人懷疑她並非一早已決定不參選，可看她過去一年的工作和言行，便知道她早已打算離開。她表示，信奉「不在其位，不謀其政」，退任特首後不會評論新政府施政，但指樂意參與公務員培訓和香港故宮相關工作，「說好故宮文化、講好中國故事」。

跟內地通關是很大挑戰

疫情至今，香港仍未與內地和海外通關，林鄭月娥承認，跟內地通關是很大的挑戰，現時大部分海外國家和內地各採取不同抗疫理論和措施，香港則處於中間，要很小心評估何時採取甚麼措施，才相對兩全其美。但她直言若以去年的討論基礎，看不到短期內有可能通關。