驚險過程全曝光！珀麗灣六旬翁游水尋失物遇溺 釣魚客衝浪男合力救（有片）

珀麗灣碼頭一名六旬漢周日（15日）游出海檢拾失物時遇溺昏迷，獲附近市民合力拯救。事隔兩日，該段救人影片的全過程今日（17日）曝光！

六旬翁嘗試拾回跌落海中物品

事發於本周日（15日），該名60歲老翁於珀麗灣碼頭附近石灘划獨木舟時翻艇，手機、銀包、證件等物品全掉到海中，上岸後他與一名釣魚客聊天，提及幸得一名韓國人相助才返回岸邊，自己正準備游出海中，嘗試拾回失物。而釣魚客剛好正在拍攝自己釣魚過程，與老翁聊天對話亦一一拍攝下來，而影片今日於網上曝光。

釣魚客本打算 划艇出海抽出魚穫

從影片中可見，該名釣魚客繼續釣魚，同時亦察覺到老翁正在游出海面，釣魚客對此感到很危險，「咁好危險嘅，而家開始漲潮，等陣好大（水）流，好危險。」不久後他因魚獲卡在石中，於是划艇出海打算由水中抽出魚穫，準備出海時看到老翁似乎體力不繼，「去幫吓佢吖，佢好似游唔得郁呀」。

釣魚客拉扯著老翁並大喊「救人」

不料，釣魚客划艇至海面時方發現老翁背向天漂浮，一動不動，懷疑他體力不支遇溺，釣魚客不斷呼喊「老友、老友」他亦反應全無，於是釣魚客將他的頭部拉扯上艇上，以免在水中窒息，惟他失去知覺，全身發軟，釣魚客難以獨力拯救，情況非常危急，釣魚客於是不斷大聲向遠處的人呼喊「救人啊」。