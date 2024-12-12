體育園5萬人場大致完工 主場館下月辦「超大型演出」

啟德體育園明年首季正式啟用，可容納5萬人的主場館即將落成，下月將與啟德體藝館舉行「超大型演出活動」。據悉，主場館下月初亦會舉行一場欖球賽測試賽。有立法會議員稱，主場之利對體育界很重要，業界日後競投承辦大型賽事時，也毋須再顧慮是否有足夠合規格場地。攝影：鍾式明

明年首季正式啟用的啟德體育園，其可容納5萬人的主場館即將落成。現時比賽場地已經鋪設草坪，主要以紅、黃和藍色組成的看台座位，以及兩邊大屏幕、大光燈等都已安裝好，但椅背未如啟德體藝館般設有飲品架。場地現時仍有工程進行，包括主場館3樓的65個包廂和逾10個洗手間等尚未竣工，通往廂房和看台的通道則已大致完工。據了解，主場館下月5日將舉行約1萬人的欖球賽測試賽。