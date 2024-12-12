體育園5萬人場大致完工 主場館下月辦「超大型演出」

啟德體育園明年首季正式啟用，可容納5萬人的主場館即將落成，下月將與啟德體藝館舉行「超大型演出活動」。據悉，主場館下月初亦會舉行一場欖球賽測試賽。有立法會議員稱，主場之利對體育界很重要，業界日後競投承辦大型賽事時，也毋須再顧慮是否有足夠合規格場地。攝影：鍾式明
明年首季正式啟用的啟德體育園，其可容納5萬人的主場館即將落成。現時比賽場地已經鋪設草坪，主要以紅、黃和藍色組成的看台座位，以及兩邊大屏幕、大光燈等都已安裝好，但椅背未如啟德體藝館般設有飲品架。場地現時仍有工程進行，包括主場館3樓的65個包廂和逾10個洗手間等尚未竣工，通往廂房和看台的通道則已大致完工。據了解，主場館下月5日將舉行約1萬人的欖球賽測試賽。
霍啟剛：冇場地就萬萬不能
港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛表示，啟德體育園的場地就如財富，「場地唔係萬能，但冇場地就萬萬不能。」他提到，主場之利對體育界十分重要，而業界之前想競投舉辦大型賽事時，都要顧慮香港是否有足夠合規格場地承辦，「依家就可以大膽出去(競投)喇。」他又說，體育園可以在大灣區擔當「龍頭」角色，與其他場館合作爭取舉辦更多大型活動。
啟德體育園策略發展總監鄧竟成指，園區將成為國際級盛事「火車頭」，帶領香港成為國際盛事之都。
演出業界稱演唱會能帶動旅遊業
此外，啟德主場館和體藝館下月亦會有「超大型演出活動」，演出業協會主席許冰心稱，有一個大場地令空間運用較有彈性，業界能夠發揮創意，令舞台製作更好，從而帶動海外專業人才交流。她又說，過去十多年來都顯示演唱會可帶動旅遊業，舉例稱旅客日間去購物、晚上看演唱會和用膳，盼日後體育及盛事的表演機會可獲同等看待。
滙豐昨日宣布，將成為啟德體育園長期合作夥伴，雙方會透過引入大型賽事支持政府發展「主場經濟」，包括明年3月在主場館舉行的香港國際七人欖球賽。