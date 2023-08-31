體育專員｜黃德森冀體育走向專業化產業化　科學化選材加強教練培訓

香港運動員近年屢獲佳績，疫後體壇盛事亦陸續回復，上周二（22日）履新的體育專員黃德森與傳媒茶聚時指，未來啟德體育園落成及進行全運會測試賽，以及改善體育總會機構管治建議框架將出台，均是未來重點，有助體育界走向產業化和專業化。他又指，香港運動員已有明星化現象出現，唯未成熟，冀未來科學化選材、加強教練培訓，以及完善運動員周邊支援，可令更多年輕人投入全職運動員行列。

黃德森表示，上任第八天，仍在努力熟習部門運成和融入團隊，而首要工作是在啟德體育園明年底落成後，便要進行各種測試賽，並舉辦測試賽以準備2025年全運會，期望落成後可向國際展示香港亦有世界級場地。

料總會改革步伐不同

他說，另一項重點工作有關各體育總會的機構管治，因香港體育界若要朝向專業化和產業化，需要做到公開透明，例如按照國際要求，財務報告需經過審核才可以通過年度大會，管治要求會比過去嚴格。他表示，體育總會過去只求將比賽辦得好，但產業化發展需有基礎，做法要和國際接軌，未來將有機構管治的建議框架，讓各總會跟從，但料總會改革步伐不同，「幾十個總會，步伐有快慢」。他又認為，過去體育總會有較多義工，現時需要年輕人進入總會擔當義工或職員，可令體育總會年輕化，亦注入校較前瞻的看法。

對於香港體育的發展，他認為，現在的運動員比過去更有前途，亦有體育明星出現，但仍未成熟，可吸引年輕運動員加入，「一齊訓練嘅師兄攞咗世界冠軍，我係咪都得？」他提出，未來可以科學化方式選材，及早識別年輕運動員的運動能力，提高找到精英運動員苗子的機會。他又指，教練培訓亦可加強，加上對運動員有更多周邊配套，包括現時已有的退役資助和讀書的安排，令精英運動員退役後仍可貢獻體育界。