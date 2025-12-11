體育爭議解決先導計劃啓動　張國鈞稱推動體育產業升上更高台階

體育爭議解決先導計劃啓動禮在啟德主場館舉行。律政司副司長兼體育爭議解決諮詢委員會主席張國鈞致辭表示，隨著體育產業蓬勃發展，各持份者之間難免出現一些爭議，設立專門解決體育爭議的機制，是推動體育產業升上更高台階的重要體育基礎建設。
張國鈞說，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢、穩健的法律制度、世界知名的專業機構和人才，以及獨立、公正的司法制度，一直都是亞太區領先的國際法律和爭議解決服務中心。律政司與體育界、法律界推出體育爭議解決先導計劃，作為施政報告其中一個重點措施，先導計劃提供公平、高效及便捷制度，透過調解和仲裁，處理體育糾紛，促進體育產業發展；運動員亦可透過公平機制解決困難，令他們更安心專注訓練及比賽；體育機構和組織亦可受惠於成本效益和中立的解決程序，從而健康持續地發展。
羅淑佩稱可回應業界實際需要
文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭表示，涉及體育的爭議範疇廣泛，包括運動員參賽資格、選拔事宜、賽事門票、贊助、廣播權等，部分涉及運動員的爭議，可能影響職業生涯，建立一套切合業界需要及有效化解糾紛的機制，對於體育發展至為重要。她又說，體育爭議解決先導計劃能為體育發展提供重要支援，不但回應業界的實際需要，更有助營運更健康、可持續的發展環境，為香港體育的長遠未來奠定穩固基礎。
律政司早前公布，亞非法協香港區域仲裁中心獲選為先導計劃的管理機構，一邦國際網上仲調中心為科技服務供應商。先導計劃的營辦期定為兩年，設專門機制，透過調解及仲裁解決體育糾紛，管理機構負責管理先導計劃，以及就調解及仲裁提供機構支援，包括編訂具體的調解及仲裁規則、招聘和委任調解員和仲裁員、為調解員和仲裁員與當事人制訂收費架構，以及管理調解及仲裁程序。
科技服務供應商負責提供營辦先導計劃所需的科技基建和支援，推動更廣泛使用法律科技和網上爭議解決服務。
原文刊登於 香港電台