體育爭議解決先導計劃啓動　張國鈞稱推動體育產業升上更高台階

體育爭議解決先導計劃啓動禮在啟德主場館舉行。律政司副司長兼體育爭議解決諮詢委員會主席張國鈞致辭表示，隨著體育產業蓬勃發展，各持份者之間難免出現一些爭議，設立專門解決體育爭議的機制，是推動體育產業升上更高台階的重要體育基礎建設。

張國鈞說，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢、穩健的法律制度、世界知名的專業機構和人才，以及獨立、公正的司法制度，一直都是亞太區領先的國際法律和爭議解決服務中心。律政司與體育界、法律界推出體育爭議解決先導計劃，作為施政報告其中一個重點措施，先導計劃提供公平、高效及便捷制度，透過調解和仲裁，處理體育糾紛，促進體育產業發展；運動員亦可透過公平機制解決困難，令他們更安心專注訓練及比賽；體育機構和組織亦可受惠於成本效益和中立的解決程序，從而健康持續地發展。