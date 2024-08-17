體院院長蔡玉坤：設立資助機制令運動員發揮所長　冀不要看成薪酬

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜早前表示，運動員的薪金雖然不高，但教練、醫療及住宿開支全包，薪金類似「零用錢」。體育學院院長蔡玉坤說，外界對運動員資助有不同看法，是觀點與角度的問題，又指楊祖賜所講是事實。

蔡玉坤在本台節目《星期六問責》表示，運動員並非體院員工，提供資助的初心是源於以往不太重視體育，因此設立6個級別的資助機制，令運動員可以發揮專長，期望外界不要將資助看成薪酬。 蔡玉坤表示，當局每年給予運動員及相關支援達到9億多元，運動員最初獲得的資助屬於「入門版」，他們或會擔心每個月7千至8千元，生活不會太好。他認為是事實，所以有提供配套，運動員如要升讀大學亦會有支援。