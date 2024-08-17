體院院長蔡玉坤：設立資助機制令運動員發揮所長　冀不要看成薪酬

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜早前表示，運動員的薪金雖然不高，但教練、醫療及住宿開支全包，薪金類似「零用錢」。體育學院院長蔡玉坤說，外界對運動員資助有不同看法，是觀點與角度的問題，又指楊祖賜所講是事實。
蔡玉坤在本台節目《星期六問責》表示，運動員並非體院員工，提供資助的初心是源於以往不太重視體育，因此設立6個級別的資助機制，令運動員可以發揮專長，期望外界不要將資助看成薪酬。 蔡玉坤表示，當局每年給予運動員及相關支援達到9億多元，運動員最初獲得的資助屬於「入門版」，他們或會擔心每個月7千至8千元，生活不會太好。他認為是事實，所以有提供配套，運動員如要升讀大學亦會有支援。
蔡玉坤：一定會有運動員放棄 但趨勢不是很多
被問到是否有運動員會放棄並離開，蔡玉坤表示，一定會有人放棄，但趨勢不是很多，強調會盡量協助運動員，包括做好生涯規劃。他反問如果有許多有潛質的運動員都放棄，就不會有如今的好成績，又說精英運動員一定與比賽成績掛勾，精英培訓是汰弱留強，有如「金字塔」，越上越高。 體院副主席鄭泳舜在同一節目表示，每4年會檢討一次精英運動員的直接資助機制，今年9月將開會討論，一般明年初會有報告，4月可能會有新安排。他說聽到外界的意見，認為要增加支援，亦希望整體可以為運動員提供向上流的機會，但由於涉及公帑要小心運用。原文刊登於 香港電台