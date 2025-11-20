體驗創新智慧科技 應對高齡社會 免費入場 「樂齡科技博覽暨高峰會」2025

香港人口高齡化問題不容忽視，根據政府統計處的數據，預計到2039年，本港65歲以上人口將由2021年的150萬（佔總人口20%）上升至約252萬（佔總人口31%），當中約93萬人為80歲及以上高齡長者。隨著長者人口增加，樂齡科技產品及方案成為應對人口高齡化的重要策略。善用科技賦能銀髮生活，更是推動社會共融及創新轉型的大趨勢。由香港特別行政區政府和香港社會服務聯會聯合主辦，香港科技園公司協辦的第九屆「樂齡科技博覽暨高峰會」（GIES），由11月20至23日，一連四天在香港會議展覽中心舉行，免費入場，歡迎市民到場體驗於日常生活中應用到的新科技，並掌握樂齡科技的新趨勢。

三大特色主題展館 親身體驗 關注長者健康 今屆樂齡科技博覽雲集超過270個參展單位，展出近1,000款來自本港、內地和全球各地的樂齡科技產品及應用方案，涵蓋健康監測及護理、遙距醫療、智能管理、跌倒偵測及康復訓練等多個範疇，並融合人工智能、機械人、遠程、智能感應、數據分析與雲端等創新科技。場內設三大特色主題館，分別聚焦人工智能的社會應用、排便與腸道健康，及照護食多元發展等熱門議題，讓大家了解樂齡科技對長者、殘疾人士、照顧者和業界的支援服務和方案，共同推動智慧生活。 特色主題館： 焦點 1 便便館

打破禁忌讓大家走近「便便」，提升公眾對長者排便健康的認識，揭示排便困難對長者日常生活、心理狀態及社會參與的深遠影響。主題館分資訊教育區、互動體驗區及互動參與區。讓參觀者了解便秘相關數據和排便習慣對健康的重要性，並可體驗有助提升如廁舒適度和幸福感的設備和解決方案，透過參與式活動與社區共創，藉互動裝置收集並展示長者如廁友善故事與需求回饋，促進跨代對話，更鼓勵參觀者打卡分享，提升公眾對排便健康的關注度。 焦點 2 AI 智慧樂齡新未來

在長者和復康照護方面，結合 AI 技術的科技產品同樣多元化。設四大展區，「AI智慧家居體驗館」展示智慧安全家居系統如何守護獨居長者，助長者降低風險及提升生活品質。「AI智慧社區共融站」則展示AI如何整合資源，提升社區照護效率，以構建一個支援長者健康的完整生態系統。「AI社區照顧與復康科技區」聚焦個人健康管理與復康專業領域。「AI低空科技助老未來館」則展示低空科技如何為長者提供更精準的生活支援，探索智慧照護的無限可能。 焦點 3 照護食樂園

設多個主題區域，匯聚十間「照護食種子餐廳」的特色菜式，推動長者友善飲食文化。另外有超過20家商界與非牟利機構的展商，展示照護食產品及服務。本地大專院校、專業團體及業界夥伴則於院校及夥伴攤位區展示最新研究成果、創新應用及試點項目。智護未來區則展示照護食的未來發展方向。另外亦設烹調示範與教育講座，讓公眾認識吞嚥困難及照護食概念。 精彩活動 特色展位 博覽亦匯聚來自內地、北歐、澳洲和日本的展團，並設有多個特色展位：國家創新科技長廊、樂齡科技應用評估、「智起動．健未來」展區、「樂齡展耀通」計劃、大學創科展區、線上支援服務。還有包括公眾講座、輪椅花生Show、「照護食」烹飪示範和試食等連串精彩活動。 近千款樂齡科技產品及應用方案 推動樂齡智慧生活 博覽展示最新的樂齡科技產品與方案，涉及長者的居家護理、家居安全、出行輔助、社交互動、身心健康、復康護養等各方面，融合大數據分析和AI人工智能的應用，為樂齡科技帶來無限可能！ 必睇 1 智能陪伴好幫手

智能人形機器人（展位B401-18） 專為樂齡護理、失智照護與社區互動設計。它能協助進行日常康復活動，如上下肢運動、認知訓練遊戲、合唱互動與具文化意義的活動，幫助長者維持身心活力、促進思考與社交聯繫。 必睇 2 復康訓練新助力

智能仿生手 （展位C401 / C503） 採用無創肌電神經信號感測器陣列，配合⼈⼯智慧模式識別演算法、新型⼈機交互技術等核⼼技術。感測器可感知⽤戶的⼿勢動作意圖，模擬⼈⼿實現抓取操作，協助使用者恢復自理能力。 必睇 3 居家運動新體驗

多合一居家訓練系統 （展位C111 / C201） 世界首款覆蓋手、上下肢的居家運動訓練系統，支持大小肌肉及多關節協調訓練。模組化設計可完成超過 10 種動作。機身輕巧，搭配智能程式，並具教程、趣味遊戲及數據報告等功能。 必睇 4 輔助閱讀拓視野

擴增實境眼鏡型放大閱讀器 （展位A513） 與日本宮崎大學醫院共同研發，為全球首創結合輔助科技 (AT) 與擴增實境 (AR) 的眼鏡，屬眼鏡式放大閱讀器。具備夜視彩色功能，適用於患有夜盲症或視野狹窄的人士。 必睇 5 健康監控小管家