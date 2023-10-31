高官子女應留港讀本地學校？ 蔡若蓮稱不應綑綁：本地教育非常好

過往不少官員的子女都是海外升學或讀國際學校，被質疑在推廣本地教育制度時欠說服力，教育局局長蔡若蓮今日(31日)出席電台節目解釋施政報告，被主持追問高官子女應否留港讀書時回應，子女學業不應與家長的工作綑綁，她強調香港教育制度「非常好」。

蔡若蓮稱未有特別留意政府的同事子女在哪讀書，但指自己兩名兒子幼稚園、小學、中學均在港，「唔覺得香港（教育）輸蝕」，「我的兩名兒子，幼稚園、小學、中學都是在香港，幼稚園在保良局就讀。我自己覺得香港的教育制度非常好，很多外地家長都很心儀香港的教育制度。當然你問高官的子女是否一定要留在香港讀書，我覺得父母從事甚麼工作、小朋友在哪讀書不應綑綁在一起。」

學生認識一國 必然要認識共產黨

對於施政報告提出落實愛國主義教育，蔡若蓮說不是要強硬要求學生去愛一個黨或一種制度，而是希望以積極正面的角度教育學生認識國家、執政黨及一國兩制，「要有基本認識及尊重」。

施政報告新措施包括小學常識科即將由人文及科學兩科取代，蔡若蓮說新增的人文科約9成內容來自原先的常識科，增潤部分包括中國文化及歷史等，她指共產黨是國家的執政黨，亦是中國歷史發展一部分，學生要認識一國必然要認識執政黨，她批評過往有西方媒體妖魔化共產黨，對學生及共產黨均不公道，希望課程可讓學生對共產黨有全面準確的認識。

小班教學是教學策略 非救校策略

近期不時有學校因收生不足面臨殺校。被問到會否加強小班教學，蔡若蓮稱這是教學、而非救校策略，學生人數少不代表教學質素高，若學生人數太少，學校難以組成合唱團、不夠人踢足球等，對課外活動、群育發展會有影響。她表明目前無意在中學推行小班教學。