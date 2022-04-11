高峰回落增1921確診 預告復課返學密做快測 新疫情下不輕易再停課

本港疫情確診數字持續下跌，全港學校最快下周二(19日)起分階段復課。特首林鄭月娥重申不會將之與疫苗接種率掛鈎，並指目標是讓學生盡量回復正常校園生活，不再輕易停課，惟預告學生或要隔日做快速測試。她又稱，疫情如沒反彈及持續呈下降趨勢，本周將公布放寬社交距離措施的細節。另外，一連三日的全民自願快速測試昨結束，衛生防護中心指至今2,202宗快速測試呈報當中，近七成個案是無病徵的社區隱性病人，全盤分析則要待周二後才能進行。

昨本港新增1,921宗新冠肺炎確診，是第五波疫情從高峰回落後，首次跌破二千宗個案，當中1,033宗屬快速測試陽性呈報個案。林鄭月娥預告，本周初將公布詳細復課安排，強調盡量想學生回復正常學校生活，加上Omicron病徵輕微、很多教職員已接種新冠疫苗，將不再輕易要求停課，有別過往甫有個案便停課。教育局長楊潤雄其後在社交網站發文，指當局與衛生專家和學界磋商的復課安排「已進入最後階段」，將盡快公布詳情。

學童疫苗接種方面，林鄭月娥指回復面授對學生心理健康、學習和成長非常重要，故會堅持做好風險管理，從而讓學生回校上課。她提到，Omicron傳播力強，難言一次快速測試陰性就「安全」一星期，正研究學生須隔日或每日進行快測。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，學童接受檢測是其中一個有效風險管理方法，希望他們上學前做測試、有病徵就不應上學，中心並陸續更新復課指引。過往不時有學生因同學確診而須檢疫，他昨稱目前仍只集中要求家居接觸者檢疫。

