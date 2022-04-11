高峰回落增1921確診 預告復課返學密做快測 新疫情下不輕易再停課

本港疫情確診數字持續下跌，全港學校最快下周二(19日)起分階段復課。特首林鄭月娥重申不會將之與疫苗接種率掛鈎，並指目標是讓學生盡量回復正常校園生活，不再輕易停課，惟預告學生或要隔日做快速測試。她又稱，疫情如沒反彈及持續呈下降趨勢，本周將公布放寬社交距離措施的細節。另外，一連三日的全民自願快速測試昨結束，衛生防護中心指至今2,202宗快速測試呈報當中，近七成個案是無病徵的社區隱性病人，全盤分析則要待周二後才能進行。
昨本港新增1,921宗新冠肺炎確診，是第五波疫情從高峰回落後，首次跌破二千宗個案，當中1,033宗屬快速測試陽性呈報個案。林鄭月娥預告，本周初將公布詳細復課安排，強調盡量想學生回復正常學校生活，加上Omicron病徵輕微、很多教職員已接種新冠疫苗，將不再輕易要求停課，有別過往甫有個案便停課。教育局長楊潤雄其後在社交網站發文，指當局與衛生專家和學界磋商的復課安排「已進入最後階段」，將盡快公布詳情。
學童疫苗接種方面，林鄭月娥指回復面授對學生心理健康、學習和成長非常重要，故會堅持做好風險管理，從而讓學生回校上課。她提到，Omicron傳播力強，難言一次快速測試陰性就「安全」一星期，正研究學生須隔日或每日進行快測。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，學童接受檢測是其中一個有效風險管理方法，希望他們上學前做測試、有病徵就不應上學，中心並陸續更新復課指引。過往不時有學生因同學確診而須檢疫，他昨稱目前仍只集中要求家居接觸者檢疫。
歐家榮指3日全民快測有成效
政府呼籲的3日全民自願快速測試昨完結，昨驗出陽性的市民最遲可今晚網上登記、明晚交齊相片和證明。歐家榮稱，首兩日最少有2,202人採樣呈陽性並成功登記，當中68.7%患者無病徵，形容情況與過往快測只有約35%人無病徵「逆轉」。他指，不論有沒有全民快測，每日約2,000宗個案都反映社區有一批隱形個案，「有啲冇病徵嘅人本身唔會檢測」，單日核酸檢測與快測陽性的個案比例亦由1:1增至1:1.8，認為計劃初步有成效。林鄭月娥稱，要至周二才能掌握3日數字，屆時會連同疫情發展等因素，評估疫情是否受控。
善用快測配合放寬防疫措施
政府早前預告下周四(21日)起分階段放寬社交距離措施，林鄭月娥重申，前提是疫情沒有反彈、持續呈下降趨勢，當局正草擬有關細節，料在本周公布。她又舉例，有指若旅行團友均願意在登上郵輪或旅遊巴前接受快測，就應享更放寬的安排，形容這些都是可善用快測的情境。就近日確診數字回落，林鄭月娥稱本周可確定社區隔離設施的供應和使用，從而早日確定交還公屋和過渡性房屋單位的日期。
醫管局昨公布多65名患者離世，年齡介乎31至104歲，其中31歲男死者去年診斷患有心包心肌炎，至上月突在家暈倒和抽搐、心跳和呼吸停頓，送院後不治。遺體送往殮房解剖後，發現其肺部組織帶有新冠病毒，但病毒量低。另外，土耳其航空由土耳其伊斯坦布爾和日本航空從日本東京出發的航班，因觸發航班「熔斷機制」，被當局禁飛來港一周。