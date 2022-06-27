高度戒備 傳國家主席習近平乘高鐵來港 西九會展加強布防

臨近七一回歸25周年，有傳國家主席習近平將乘高鐵訪港，出席特區慶祝活動及第六屆特區政府就職禮，並發表講話；雖然當局未有確認領導人是否親身「來港」，但警方已連日在灣仔會展、西九文化區及高鐵站一帶加強布防，除會展出入口已設置水馬，更出動反恐單位之一的重點搜查隊在西九文化區地盤視察，包括新購入的新型「戰術巴士」等警方車輛亦停泊在高鐵站附近，柯士甸站部分出口亦已關閉。

灣仔會展及金紫荊廣場是慶回歸活動及舉行就職禮的重要場所，警方已嚴陣以待，昨在附近一帶及政府總部明顯加强布防。除政總、會展出入口，亦在港灣道出入口、灣仔政府大樓及中環廣場外圍設置藍白色巨型水馬陣，馬路亦加設閘門，以備隨時轉為車輛檢查站。鷹君中心通往會展的天橋兩旁，亦有放置鐵馬，並以藍旗提醒市民不准停留，附近一帶有警員巡邏和警車戒備。至於將舉行升旗儀式的金紫荊廣場，部分行人路已圍起鐵馬，金紫荊博覽道入口有水馬布防，博覽道東通往金紫荊廣場的行人路現時已封閉改道。

西九及高鐵站加強部署

有傳國家主席習近平可能會乘高鐵抵港，西九龍一帶昨有大批警員視察及部署。據了解，負責政要訪港及大型活動安檢工作的反恐單位之一「重點搜查隊」出動在西九文化區地盤視察，該搜查隊於5年前、香港回歸20周年，習近平訪港時亦曾出動。警方新購入的戰術巴士亦亮相，根據警方早前介紹，巴士配有全景監視鏡頭，可透過小窗口發射催淚彈。

另外，通往高鐵站的所有出入口已落閘，天空走廊亦已關閉，各出入口都以膠帶及鐵欄圍封，附近有保安和警員巡邏。至於連接戲曲中心的港鐵柯士甸站E出口已落閘，港鐵貼出告示指，因應警方要求，出入口暫時關閉。