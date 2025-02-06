高德攻港「反口」提供網約白牌車？政府：運輸署已去信提醒須合規

內地電商巨企阿里巴巴(港交所：9988)集團旗下的導航應用程式「高德地圖(高德打車)」去年攻港時僅提供網約的士服務，但近日被發現在應用程式內新增「白牌車」選項，惹來的士業界強烈不滿，質疑高德打車「反口」和「無口齒」。政府回覆傳媒查詢時就表示，運輸署已向高德發信提醒其營運須合規。

運輸及物流局回覆《星島頭條》指，根據法例，任何人士或機構如欲安排私家車出租載客取酬，必須持有有效的出租汽車許可證，就「高德打車」在港營運提供預約個人化點對點交通服務，運輸署已去信提醒其有關法例規定。

政府強調對透過科技召喚交通服務持開放態度，但相關平台必須確保合規以保障乘客安全和利益。目前，本港個人化點對點交通服務僅由的士或持許可證的車輛提供，當局正研究網約車平台的規管，並將於今年內就規管網約車平台等提出立法建議。

周國強斥「無口齒」：當初應承淨係做的士

的士小巴商總會會長周國強則指高德打車「無口齒」，稱「佢哋當初應承咗淨係做的士、做生意唔應該係咁」，又認為高德打價格戰「做爛市」，對的士業界必定是有很大衝擊：「再咁搞落去、無王管，不如收返所有的士牌，我哋一齊出去揸白牌啦！」