高才通增至184間海內外大學 暫免非本地研究生兼職限制

「高才通」合資格大學名單下周三(11月1日)起增加8間頂尖內地和海外院校至共184間，當局指盼吸納更多人才來港發展。申請資格、程序和入境安排維持不變。

新增5間院校專門提供酒店課程，在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇排前5名，包括洛桑酒店管理學院、瑞士酒店管理大學、理諾士國際酒店管理學院、格里昂高等教育學院，以及海牙酒店管理大學。另外3間是過去5年在上海交通大學中國大學排名位列前10名而現時未在合資格大學名單中的內地大學，分別為武漢大學、西安交通大學，以及哈爾濱工業大學。

另外，在港就讀的全日制非本地研究生下月起做兼職不再有限制，試行2年，以增加在港留學生學習及增值機會。

現時獲批准來港就讀全日制經本地評審的本地研究院課程的合資格學生，會獲入境處發出「不反對通知書」，容許他們從事每周不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作，施政報告提出暫免有關限制。政府發言人指，有關試行安排可讓這些學生就學期間有更大空間尋找工作，增進他們對在港工作的親身體驗和認識，提升他們畢業後留港發展的意欲。

入境處會在本星期內向相關院校簡介有關安排，並於稍後經各院校向合資格學生簽發明文提述暫免安排的「不反對通知書」，讓他們毋須另行申請即可享有上述暫免安排，下月起獲發來港就讀的簽證或進入許可的合資格學生，將同時獲發已更新的「不反對通知書」。