高才通計劃｜有咩申請資格及續簽要求？（附新加入合資格大學名單）

高端人才通行證計劃（高才通計劃）由特區政府於2022年推出，目的是吸引來自世界各地的人才，而政府早前更宣布將部分高才通計劃來港人士的簽證期延長至 3 年，並增加 13 間合資格大學。Bowtie 為大家講解高才通計劃的背景、申請及續簽資格、合資格大學等資訊，同時講解為何高才通計劃來港人士都需要購買保險。

高才通計劃是甚麼？

高端人才通行證計劃（簡稱高才通計劃／高才通）是香港特區政府於 2022 年推出的入境計劃，目的是吸引來自世界各具豐富工作經驗及高學歷的人才來港工作及定居，以解決因人口老化及移民潮而導致的勞動力下降問題，並支持香港經濟發展。

高才通計劃通申請資格

透過高才通計劃申請來港的人士，在提出申請時無需事先找到工作，但必須證明在留港期間能夠在經濟上自行負擔自己及其受養人的開支。此外，申請者需沒有任何已知的嚴重犯罪記錄，並且不會因為安全理由而被拒絕申請。

申請資格方面，香港特區政府將申請分為申請人（即A類申請、B類申請及C類申請），而它們的學歷、入息及工作經驗的要求都各有不同，申請人只要符合其中一項條件，即可提出高才通計劃通申請。以下是類申請、B類申請及C類申請的要求：

A類申請

學歷要求：不適用

入息要求：全年收入達HK$250萬或以上（或等值外幣）

工作經驗：不適用

申請配額：不設配額

B類申請

學歷要求：獲合資格大學頒授學士學位

入息要求：不適用

工作經驗：緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗

申請配額：不設配額

C類申請

學歷要求：在緊接申請前五年內，獲合資格大學頒授學士學位（在過去五年內畢業以「畢業年份」計算，以及並不適用於在香港特區修讀全日制經本地評審課程而獲得學士學位的非本地學生。）

入息要求：不適用

工作經驗：工作經驗少於三年

申請配額：每年1萬