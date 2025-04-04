高才通計劃｜有咩申請資格及續簽要求？（附新加入合資格大學名單）

高端人才通行證計劃（高才通計劃）由特區政府於2022年推出，目的是吸引來自世界各地的人才，而政府早前更宣布將部分高才通計劃來港人士的簽證期延長至 3 年，並增加 13 間合資格大學。Bowtie 為大家講解高才通計劃的背景、申請及續簽資格、合資格大學等資訊，同時講解為何高才通計劃來港人士都需要購買保險。
高才通計劃是甚麼？
高端人才通行證計劃（簡稱高才通計劃／高才通）是香港特區政府於 2022 年推出的入境計劃，目的是吸引來自世界各具豐富工作經驗及高學歷的人才來港工作及定居，以解決因人口老化及移民潮而導致的勞動力下降問題，並支持香港經濟發展。
高才通計劃通申請資格
透過高才通計劃申請來港的人士，在提出申請時無需事先找到工作，但必須證明在留港期間能夠在經濟上自行負擔自己及其受養人的開支。此外，申請者需沒有任何已知的嚴重犯罪記錄，並且不會因為安全理由而被拒絕申請。
申請資格方面，香港特區政府將申請分為申請人（即A類申請、B類申請及C類申請），而它們的學歷、入息及工作經驗的要求都各有不同，申請人只要符合其中一項條件，即可提出高才通計劃通申請。以下是類申請、B類申請及C類申請的要求：
- A類申請
學歷要求：不適用
入息要求：全年收入達HK$250萬或以上（或等值外幣）
工作經驗：不適用
申請配額：不設配額
- B類申請
學歷要求：獲合資格大學頒授學士學位
入息要求：不適用
工作經驗：緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗
申請配額：不設配額
- C類申請
學歷要求：在緊接申請前五年內，獲合資格大學頒授學士學位（在過去五年內畢業以「畢業年份」計算，以及並不適用於在香港特區修讀全日制經本地評審課程而獲得學士學位的非本地學生。）
入息要求：不適用
工作經驗：工作經驗少於三年
申請配額：每年1萬
高才通合資格大學名單
特首李家超於2024年《施政報告》宣布，高才通計劃的合資格大學名單將會增加 13 間來自中國內地或海外的大學至 198 間。在這些大學名單當中，除了包括中國內地的大學之外，亦包括澳洲、加拿大、法國、英國、美國、日本等大學，按此可參閱高才通計劃完整合資格大學名單。
至於 13 間新加入名單的大學方面，據多間傳媒報道，是包括 9 間來自中國內地的大學及 4 間位於海外的大學，包括 ：
- 中國人民大學
- 北京航空航天大學
- 北京理工大學
- 北京師範大學
- 東南大學
- 南開大學
- 天津大學
- 同濟大學
- 四川大學
- 皇家藝術學院
- 偷敦藝術大學
- 帕森設計學院
- 羅德島設計學院
有甚麼國藉不可申請高才通計劃來港？
高才通計劃不適用於阿富汗、古巴及朝鮮的國民。
申請高才通計劃來港所需文件
透過A類申請、B類申請或C類申請高才通計劃入境申請，所需的準備文件都因應其申請類別的要求各有不同。下表列出A類申請、B類申請或C類申請各自所需的準備文件：
經高才通計劃來港人士可以帶同子女或伴侶嗎？
如果申請人成功透過高才通計劃來港，均可以按現時特區政府的受養人來港居留政策，以保證人身份帶同以下人士來港：
- 申請人的配偶，或其根據締結當地有效的法律締結的同性民事伴侶關係、同性民事結合、「同性婚姻」、異性民事伴侶關係或異性民事結合的另一方，而該身份是締結當地機關合法和官方承認*
- 申請人的 18 歲以下未婚受養子女
受養人需符合甚麼條件？
受養人除了需要符合一般的入境規定（如持有有效旅遊證件）外，亦需符合下列條件，才可考慮獲批：
- 受養人與保證人能提供合理的關係證明
- 受養人沒有任何已知的不良記錄
- 保證人有能力為受養人提供在香港特區遠高於基本水平的生活及合適的住所
不過，如果受養人是現居澳門特區並取得澳門身份證少於 7 年的前內地中國居民（除非以單程證取得澳門特區居留身份），以及屬阿富汗或朝鮮的國民，就不可透過高才通計劃來港。
受養人如需透過高才通計劃來港，需要甚麼所需文件？
受養人如需透過高才通計劃來港，需準備以下文件：
- 申請人的有效旅行證件^
- 申請人的近照
- 香港身份證（如有）
- 申請人與保證人的關係證明文件，例如：結婚證書、出生證書、家庭照片、家庭書信（連信封）、戶口簿和獨生子女優待證（如適用）
- 其他證明文件，如澳門身份證、台灣戶籍和台灣身份證（如有需要）
另外，保證人亦同時需準備以下文件：
- 保證人的旅行證件#
- 保證人的香港身份證（如有）
- 保證人的經濟狀況證明，例如：銀行結單、儲蓄戶口存摺、稅款收據及薪金證明
- 保證人的住址證明，例如：租金收據
- 其他證明文件（如有）
經高才通計劃來港可以逗留多久？續簽有甚麼條件？
特首李家超於2024年《施政報告》宣布，高才通計劃下的A類申請逗留期會由現時的 24 個月延長到 36 個月，而B類申請及C類申請的逗留期則維持在 24 個月。
如相關人士計劃申請續簽，可以在逗留期限屆滿前 4 星期內經網上遞交延長逗留期限的申請。提出申請時，申請人需符合以下條件：
- 已獲得聘用，而從事的工作需與其學歷和專業背景相符，以及該職位的薪酬福利條件須達到市場水平
- 如在香港特區開辦或參與任何業務，需出示其業務的證明文件
- 學士學位學歷的證明文件（適用於B類申請及C類申請）
一經批准，申請人通常可獲以 3-3 年的模式在港延期逗留，而不受其他逗留條件限制。
高才通計劃來港人士可以選擇根據頂尖人才類別申請續簽嗎？
如申請人符合續簽高才通計劃的上述條件，又計劃根據頂尖人才類別申請延長逗留期限，需額外符合以下條件：
- 申請人已根據「高才通計劃」獲准在香港特區逗留不少於 2 年
- 申請人在上一評稅年度的薪俸稅應評稅入息達HK$200萬或以上（需提供證明文件，例如由稅務局發出之上一評稅年度之薪俸稅評稅通知書或相關稅務文件）
如成功申請，一般可獲延期逗留 6 年，而不受其他逗留條件限制。
高才通計劃來港人士可以買樓嗎？
高才通計劃來港人士是可以在香港買樓。如相關人士持有香港身份證，亦可以申請按揭保險。
經高才通計劃來港的受養人可以在港就業或就學嗎？
根據現時的高才通計劃政策，如有關人士獲批以受養人身份來港居留，均可以在香港就業或就讀而不會受到限制。
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載