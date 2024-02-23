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2024-02-23 04:31:49
日報

高才通調查 52%人已就業 平均月入5萬一成20萬以上

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高才通

香港政府推出不同計劃，積極搶人才。

政府推出高端人才通行證計劃逾1年，勞工及福利局的首輪跟進調查，發現超過五成的申請人已就業，月入中位數為5萬元，其中有約一成人更達20萬元或以上。16%高才通的配偶亦已就業，月入中位數約3萬元，當中約一成月薪達10萬元或以上。勞福局長孫玉函表示，計劃對擴大本港高質素人才庫和推動經濟發展有實質貢獻。

孫玉菡在社交平台撰文，指當局自去年11月，就高才通計劃來港人才落戶香港情況做跟進調查，向當時抵港逾6個月約5,000名申請人及家屬發問卷，有近四成回覆。結果顯示，43%已來港定居，餘下的人才中，近九成擬在一年內移居香港。

調查顯示，54%申請人已就業，主要投身金融服務(31%)、創新及資訊科技(18%)和商貿(17%)等，並從事管理及專業工作，其餘的正計劃求職或創業。已就業的高才通中，每月就業收入中位數約為5萬元；25%收入達10萬元或以上，約一成更達20萬元或以上。高才通的配偶，亦有16%已就業，月入中位數約3萬元，約一成月薪達10萬元或以上，另62%正計劃在港工作或創業。

孫玉菡指，按調查收集有關數據為基礎，推算去年已抵港的逾3萬名高才通的情況相若，當局估計計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。此外，高才通人才及其配偶普遍較年輕，過半為40歲以下，加上他們亦帶同年幼的子女來港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。他又指，高才通計劃取得初步成功，下一步便要留人才，提升競爭力，當局會為來港人才提供更多、更到位、更全面的一站式支援。

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