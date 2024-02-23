高才通調查 52%人已就業 平均月入5萬一成20萬以上

政府推出高端人才通行證計劃逾1年，勞工及福利局的首輪跟進調查，發現超過五成的申請人已就業，月入中位數為5萬元，其中有約一成人更達20萬元或以上。16%高才通的配偶亦已就業，月入中位數約3萬元，當中約一成月薪達10萬元或以上。勞福局長孫玉函表示，計劃對擴大本港高質素人才庫和推動經濟發展有實質貢獻。

孫玉菡在社交平台撰文，指當局自去年11月，就高才通計劃來港人才落戶香港情況做跟進調查，向當時抵港逾6個月約5,000名申請人及家屬發問卷，有近四成回覆。結果顯示，43%已來港定居，餘下的人才中，近九成擬在一年內移居香港。