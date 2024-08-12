高才通｜研納有著名學科非百強內地大學　陳國基：人才永遠不會嫌多

政務司司長陳國基說，正檢討考慮將未達一百強，但部分學科非常著名的院校納入「高才通計劃」。他形容人才永遠不會嫌多，越多人才越有利香港發展，希望將香港成為人才之都，讓更多高水平的專才來港，提高香港競爭力，同時為本地企業提供人才資源和發展業務，並期望他們帶同家人和下一代來港落地生根，紓緩本港人口老化、出生率低等人口結構問題；至於新增納入的學科，陳國基說仍在研究，有結果將會公布。

親身訪內地愛國主義教育最有效

正在杭州參與「共創明『Teen』計劃」學習團的陳國基說，活動達至政商民結合，由有心的機構出心出力支持，馬會安排計劃的友師隨團參與活動，讓前輩和後輩一同學習，奧運金牌得主江旻憓亦與學員交流，分享永不放棄的香港精神，具有啟發性。