高拔陞：留院病人數目處於高位　已增特別酬金吸引休假員工加強服務

醫管局行政總裁高拔陞在網誌表示，留院病人數目處於高位，未來數天長假期，天氣持續寒冷，預計到急症室求診的人數會繼續增加，加上不少私家醫生休息，非常擔心公立醫院急症室會加倍繁忙，甚至出現病人需要長時間等候的情況。他指，醫管局已調動人手支援比較繁忙的部門，及加大特別酬金計劃，吸引休假員工加強服務，應付額外需求。

高拔陞表示，今年聖誕節，本港受到新冠疫情和冬季服務需求上升的雙重壓力，現時有逾4000名新冠病人在公立醫院留醫，在寒冷天氣下，每天有近5,000人到急症室求診，超過1,000人經急症室入住內科病房，留院病人數目處於高位，未來數天長假期，天氣持續寒冷，預計到急症室求診的人數會繼續增加，加上不少私家醫生休息，非常擔心公立醫院急症室會加倍繁忙，甚至出現病人需要長時間等候的情況。