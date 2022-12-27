高拔陞︰長假後加上本周氣溫回落憂求診人數更多,急症室等候更長

醫管局行政總裁高拔陞醫生指，公立醫院正面對新冠病毒和冬季服務高峰期的雙重挑戰，急症室求診人數及需要入住公立醫院的病人持續增加，並維持一段時間。他預計急症室求診人數和內科病床住用率會持續高企，尤其明日（28日）是假期後首個工作天，求診高峰或更為顯著；並擔心本周氣溫持續較低，公立醫院服務需求會進一步增加。由於求診人數眾多，在急症室或等候上病房的時間可能較長。

病情較輕到普通科門診或私家醫生求診

他懇請市民體諒並需耐心等候，亦呼籲病情較輕的病人可考慮到普通科門診或向私家醫生求診，以減輕公立醫院的壓力，集中資源治療病情較嚴重的病人。他呼籲仍未接種新冠疫苗和季節性流感疫苗的市民，應盡快接種，加強對身體的保護，減低感染病毒或染病後出現嚴重病徵的風險。

高拔陞指，今日(27日)到基督教聯合醫院及伊利沙伯醫院的急症室和內科病房，探望前線醫護同事，了解聖誕長假期的服務需求及人手安排，感謝前線前線醫護人員緊守工作崗位照顧病人。