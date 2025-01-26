高拔陞7月卸任不覺有遺憾　醫管局買內地醫療儀器配合節流

醫管局行政總裁高拔陞今年7月底約滿後將不再續約，他指在大學畢業後便已加入醫管局工作，連同6年任期合共長達三十多年，加上醫管局已成功度過疫情、公立醫院服務整體復原並上軌道等，因此是適當時候離任。被問到任內有否遺憾，他形容每一天都盡心盡力、用最大努力工作，回想過去可能有些地方能做得更好，但不覺得是遺憾。

政府面對千億財赤，不同部門都要思考如何節流，獲港府撥款營運的醫管局也有削減開支的做法。高拔陞在一個電視節目指，醫管局計劃到內地選購高水平及價錢相宜的醫療儀器，早前試用過發現效果非常好，又透露會善用科技配合，例如利用人工智能(AI)技術協助撰寫醫療報告等，提升工作效率。

醫管局正規劃第二個十年醫院發展計劃，高拔陞稱首個十年計劃已進入後半段，所有工程已經展開，不受財赤影響，而第二個十年計劃則是非常長遠的事，不會因為短時間的經濟情況而不理會建設醫院的長遠事情，又稱現時考慮財赤有否影響是言之過早，重申醫管局一直有善用公共資源和公帑。

高風險程序現醫療事故可理解

公立醫院近年醫療事故頻生，高拔陞認為本港擁有國際級醫療水平，不同疾病的治療方法會隨水平而上升，亦會愈來愈多和複雜，以及有不少高風險程序，可以理解有時治療效果不理想或出現事故。他強調，醫管局會不斷完善體系，希望把醫療風險減到最低，重申十分重視每一宗事故。