高永文倡放寬港醫生赴內地執業　相信不加劇本地人手荒

疫情後本港與內地恢復頻繁交流，目前亦有數十萬名港人居於大灣區不同城市。大灣區醫療專業發展協會榮譽會長、行政會議成員高永文今日(7日)出席一個論壇後指，不時都有居大灣區港人反映未適應內地醫療系統，亦有內地人來港就診，建議兩地政府協調放寬香港醫生申請內地執業許可的條件，以及希望推動保險業為赴內地執業的香港醫生，提供醫療專業責任保險產品等。
30醫生同時申請內地執業
目前並不多香港醫生具資格在內地執業，高永文稱現有逾30名醫生正同時申請內地執業資格，包括16名家庭科和普通科醫生、20名心臟科、臨床腫瘤、婦科和精神科等專科醫生。他表示，獲批執業資格後醫生可選擇全部時間在內地執業，或同時在兩地行醫。
推港式醫療毋須大量港醫護
本港醫療人手近年持續緊張，高永文指據自身經驗，只要有醫療管理人才和部分臨床管理領袖到當地負責領導，便可發揮其作用推動港式醫療，毋須大量本港醫護人員參與。他續稱，醫管局邀請大灣區醫護來港交流的計劃，有助拉近兩地的醫療模式。
大灣區現已推出「港澳藥械通」，容許指定醫療機構，使用臨床急需、已在港澳上市或採購的藥品、醫療器械。高永文稱，現時只有19間大灣區醫療機構獲准引入20多種本港用藥，「至今主要係抗癌藥，(因為)容易令當局覺得符合緊急需要」。他建議當局增加參與醫院數量和擴大藥物名單，包括容許引入改善疼痛、生活質量的非緊急藥物。
非常贊成醫療券擴內地適用範圍
另外，港府正研究擴大長者醫療券在內地的適用範圍。高永文表示非常贊成，認為把港式管理或香港參與管理的醫療機構優先納入適用名單「完全冇問題」，又同意港府要對相關醫療機構有「質量管理」。出席同一活動的醫療衞生界立法會議員林哲玄關注，在內地接受長者醫療券的醫療機構，能否跟從香港的治療做法、收費是否透明和按標準等。