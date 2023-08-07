高永文倡放寬港醫生赴內地執業　相信不加劇本地人手荒

疫情後本港與內地恢復頻繁交流，目前亦有數十萬名港人居於大灣區不同城市。大灣區醫療專業發展協會榮譽會長、行政會議成員高永文今日(7日)出席一個論壇後指，不時都有居大灣區港人反映未適應內地醫療系統，亦有內地人來港就診，建議兩地政府協調放寬香港醫生申請內地執業許可的條件，以及希望推動保險業為赴內地執業的香港醫生，提供醫療專業責任保險產品等。

30醫生同時申請內地執業

目前並不多香港醫生具資格在內地執業，高永文稱現有逾30名醫生正同時申請內地執業資格，包括16名家庭科和普通科醫生、20名心臟科、臨床腫瘤、婦科和精神科等專科醫生。他表示，獲批執業資格後醫生可選擇全部時間在內地執業，或同時在兩地行醫。