高海寧被紅十字會急召捐血 揭屬全港0.7%人稀有「熊貓血」

無線台慶劇《新聞女王》近日熱播，高海寧（高Ling）因表現亮眼令人氣再度急升。36歲的她日前在社交平台上載捐血照，呼籲大家踴躍捐血，亦曝光她擁有稀有「熊貓血」，全港只有0.7% 人擁同樣血型。
「高Ling」分享日前捐血時片段，雖然一臉緊張、全程緊閉雙眼，但仍順利捐血助人，她說：「昨天收到紅十字會的電話，急需我的血型血液，今天工作空隙即刻跑去捐血。中學時期已開始捐血，但還是忍不住會緊張，睇我緊張到硬晒肽。護士告訴我，地中海貧血症患者每隔一個月就要輸入3包紅血球，還有其他患者也可能需要定期輸血，捐血救人，人人有責。」
不少網民好奇為何紅十字會會主動致電尋她幫手，有網民再度重提高海寧原來是罕有血型。其實高海寧在2020年時，也曾分享捐血照片，當時她貼出收到的紀念品，上面寫上「香港僅約0.7%人口為負型血，屬非常罕有，故負型血又稱為『熊貓血』。」
《非常律師禹英禑》朴恩斌亦擁「熊貓血」
除了4個最常見的血型A、B、O和AB之外，有共近30種血型。Rh血型系統則決定血型的陽及陰性，即一般常說的「正及負」，主要指人類紅血球表面有否RhD抗原。全球約有10至15%人擁Rh陰性血型，比例以西方人較多，香港則只有大約有0.7%人屬負型血，屬非常罕有，所以也被稱為「熊貓血」。他們平日都會格外小心注意，以免受傷或要動手術等要大量輸血而演變成嚴重問題。
據報道，《非常律師禹英禑》女主角朴恩斌、TWICE的彩瑛、MAMAMOO的輝人、神話的Junjin（前進）、SEVENTEEN的DK，以及在韓劇《請回答》系列中飾演媽媽的演員李壹花等，屬於「熊貓血」一族。