高海寧被紅十字會急召捐血 揭屬全港0.7%人稀有「熊貓血」

無線台慶劇《新聞女王》近日熱播，高海寧（高Ling）因表現亮眼令人氣再度急升。36歲的她日前在社交平台上載捐血照，呼籲大家踴躍捐血，亦曝光她擁有稀有「熊貓血」，全港只有0.7% 人擁同樣血型。

「高Ling」分享日前捐血時片段，雖然一臉緊張、全程緊閉雙眼，但仍順利捐血助人，她說：「昨天收到紅十字會的電話，急需我的血型血液，今天工作空隙即刻跑去捐血。中學時期已開始捐血，但還是忍不住會緊張，睇我緊張到硬晒肽。護士告訴我，地中海貧血症患者每隔一個月就要輸入3包紅血球，還有其他患者也可能需要定期輸血，捐血救人，人人有責。」