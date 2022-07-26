高溫工作易中暑 工會倡納職業病 林超英：今年熱？將來會更熱！

本港高溫天氣持續，昨午市區氣溫上升至約36度，新界部分地區氣溫更達38度。有醫生指，近期涉及中暑或輕微熱衰竭的求診個案增加，提醒若中暑處理不當，死亡機會可高達六、七成。有工會亦稱，自上月起接獲多宗工友於工作期間中暑的報告，建議當局將中暑列為職業病。

受副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗及酷熱，酷熱天氣警告自本月15日下午發出後，至昨日連續生效第11天。天文台總部昨午錄得35.8度，是今年第七日超過35度，打破1884年以來的年度紀錄，成為35度或以上日數最多的一年。新界部分地區氣溫更達38度左右。其中上水錄得最高氣溫達38.8度，大隴達38.1度，打鼓嶺亦曾錄得37.8度。

天文台預測，本港今日長時間有陽光，天氣酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西南風；展望本周餘下時間至下周初持續酷熱晴朗，周三(27日)市區最高氣溫達35度或以上，新界再高兩三度。

用USB風扇造對流 「熱，但不辛苦」

一直堅持不開冷氣的天文台前台長林超英，日前分享在家使用USB風扇製造氣流，形容「熱，但不辛苦」。他發文預告，未來天氣會更熱，暖化速率更比推算來得快，至世紀末酷熱日數推算接近4個月，呼籲公眾立即行動減排。

不少打工仔要在烈日下工作，有地盤工人同時開動幾部風扇消暑，亦不時到帳篷下休息。勞聯副主席譚金蓮表示，上月起接獲多宗工友於工作期間中暑的報告，行業遍布園藝、物業管理、地盤及物流等。她指，中暑後若有後遺症，會影響工友日後工作能力，建議當局將中暑列為職業病。

行山互照應 量力而為

近日有多名市民行山期間中暑，香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指，蚺蛇尖、雞公嶺等行山路線缺乏遮蔽地方，會被太陽直接照射，加上有大量上斜路段，能量消耗會比平日快；若果沒有適當準備，會增加中暑風險。而中年人士的風險較高，或會在能量消耗大時引發隱疾。他提醒市民要多留意身體狀況，朋友間互相照應，行山期間亦多休息，並要準備後備方案，量力而為。

家庭醫生林永和則表示，近期涉及中暑或輕微熱衰竭的求診個案增加，部分因出現低燒及頭痛，被誤以為感染新冠病毒。他指，身體調節氣溫機制失效時，體溫會上升至40.5度以上，便有可能中暑，出現心跳加速、血管膨脹、神志混亂，甚至發炎；若處理不當，死亡機會可達六、七成。他建議，市民若出現中暑現象，應盡快離開高溫環境並散熱、多喝水；而長者因身體調節氣溫機制或較差，應避免獨自行山。