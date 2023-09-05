高球場「舊場」對外開放 市民讚環境好 有原居民到場揮桿「維權」

粉嶺高爾夫球場「舊場」約32公頃土地本月起被政府收回，並在昨早11時起開放給予公眾人士使用。昨日園區開放之際，吸引不少市民特意前來。有市民認為，高球場園區環境優美，應該開放予公眾使用；亦有高球客為收回土地建屋而感到可惜。惟昨日亦上演了一場小風波，有自稱上水原居民帶上高球裝備並「揮桿」，稱打波是他們的權利，最終擾攘逾半小時才離開。

公園北端的「寵物共享公園」和步行徑每朝7時起開放，前者開放至下午6時，後者則會開放至晚上9時。有市民早上10時已排隊等候入園，有職員向入場人士派發紀念品。有市民表示，園內環境十分優美，形容應該要與民同樂，而非只供有錢人入內打球。不過，亦有高爾夫球客坦言感到不捨，故特意前來懷緬一番。

至昨中午時分，有自稱上水原居民的人士帶同高球裝備進入園區，並揮動球桿。有人稱，政府昔日「搶走」原居民土地建高球場後，答允讓原居民在舊場打波，他於是聯同其他原居民到場揮桿，並謂：「日日都係咁打，由我祖父那代已在這裏打波」，他直言不論收回用地後是否用作建屋，政府都要安置「原居民打波嘅問題」，甚至聲稱每日都會堅持來打波，形容是他們的權利。

兩場高爾夫球國際賽事於10及11月舉行，公園設施下周一至11月15日暫停開放，以配合賽事。