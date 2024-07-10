高等文憑課程可接學士學位 香港建造學院︰供考生另一選擇

學生中學畢業，除升讀大學外，近年亦有其他不多元出路。香港建造學院院長楊文武指，應屆文憑試考生可考慮香港建造學院的「高等文憑」課程，課程符合資歷架構第4級，學院本年更與香港都會大學或英國University College of Estate Management合作，相關課程可銜接至學士學位。

楊文武指，學院另設符合資歷架構第2至第4級的全日制建造證書、建造文憑、高等文憑，以及兼讀制建造專門行業專業文憑課程，為有志投身建造業的中三至中六畢業生提供完整的一條龍進修階梯。課程畢業生就業率更達95%。