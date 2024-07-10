高等文憑課程可接學士學位 香港建造學院︰供考生另一選擇

學生中學畢業，除升讀大學外，近年亦有其他不多元出路。香港建造學院院長楊文武指，應屆文憑試考生可考慮香港建造學院的「高等文憑」課程，課程符合資歷架構第4級，學院本年更與香港都會大學或英國University College of Estate Management合作，相關課程可銜接至學士學位。
楊文武指，學院另設符合資歷架構第2至第4級的全日制建造證書、建造文憑、高等文憑，以及兼讀制建造專門行業專業文憑課程，為有志投身建造業的中三至中六畢業生提供完整的一條龍進修階梯。課程畢業生就業率更達95%。
今年28歲就讀屋宇建造監工高等文憑二年級的張志源，曾任導遊及天花學徒。他表示疫情影響生計，機緣巧合下，了解到入讀香港建造學院的高等文憑可免學費，在讀期間每月更可獲津貼及承建商贊助共6千至9千元，直指入讀最大誘因是完成課程可終生保就業。
香港建造業議會執行總監鄭定寕補充指，除在讀期間有津貼外，學院的課程銜接的兩所大學，可獲豁免部分學分，如入讀英國University College of Estate Management，最多可縮短修讀時長至半年，令學費減少近18,000英鎊，減輕學生經濟壓力，相信課程具一定吸引力。
香港建造學院一年及兩年全日制建造業高等文憑、文憑及證書課程，由即日起至8月30日接受報名。