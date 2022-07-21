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2022-07-21 18:37:31

高速船停航中華白海豚出沒率明顯回升 WWF促減緩海上交通

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高速船停航中華白海豚出沒率明顯回升 WWF促減緩海上交通。（資料圖片）

早在17世紀已在香港水域定居的中華白海豚，過去十數年數量急降近九成，跌幅之大令人擔憂。近月因疫情關係，高速船停航，中華白海豚出沒率有明顯回升，行為活躍更是近5年未見。世界自然基金會促請政府盡快落實海上交通緩解措施，以免鯨豚滅絕。

世界自然基金會香港分會（WWF）聲納及目視調查發現，受疫情影響，2020年2月南大嶼水域的高速船停航，中華白海豚出沒率有明顯回升，而且行為更活躍，會有覓食及社交等行為，更會在航道附近游蕩等，而這些行為模式於近5年未曾有過無任何記錄。

中華白海豚在本港水域數量下跌89%

根據資料，過去17年間，中華白海豚在本港水域數量下跌89%WWF指出，鯨豚主要依賴聲音導航、覓食以及尋找同伴，若果附近有很大的噪音，牠們會停止覓食。而高速船產生的高強度的水底噪音，與鯨豚的聲頻會發生重疊，令鯨豚的聽覺距離大幅減少45%，令牠們難以躲避危險、覓食或尋找同伴。

鼓勵使用港珠澳大橋陸路跨境

WWF委託香港民意研究所進行「公眾支付意願問卷調查」，調查顯示超過成受訪者認同跨境高速船有機會威脅鯨豚的生存；近成受訪者支持高速船「航道南移」，其次是「設計限速區」、「陸路跨境」等。調查結果亦顯示，通常在下午及深夜，高速船的客流較少，建議在這些時段減少班次，以減低對鯨豚的干擾。調查又鼓勵使用港珠澳大橋陸路跨境，減低南大嶼海域的交通影可見大部分港人對於保護鯨豚抱持正面態度。

WWF建議設立核心海洋保護區

WWF鯨豚保育項目經理吳嘉怡表示，跨境高速船於疫情期間停航，讓鯨豚有短暫喘息機會，遠離海上交通。她建議政府與業界、海事和生態學者、保育團體及其他相關持分者緊密合作，在復航前盡快制定並落實減緩海上交通影響的措施，包括航道南移，設立限速區，陸路跨境及減少高速船班次。WWF亦藉此建議政府，設立核心和緩衝海洋保護區，優先推行保育措施和管理方針，訂立該地區為禁捕和不受發展影響的區域，讓本地鯨豚可在不受人為威脅的情況下自由使用西南大嶼水域。

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