高速船停航中華白海豚出沒率明顯回升 WWF促減緩海上交通

早在17世紀已在香港水域定居的中華白海豚，過去十數年數量急降近九成，跌幅之大令人擔憂。近月因疫情關係，高速船停航，中華白海豚出沒率有明顯回升，行為活躍更是近5年未見。世界自然基金會促請政府盡快落實海上交通緩解措施，以免鯨豚滅絕。

世界自然基金會香港分會（WWF）聲納及目視調查發現，受疫情影響，2020年2月南大嶼水域的高速船停航，中華白海豚出沒率有明顯回升，而且行為更活躍，會有覓食及社交等行為，更會在航道附近游蕩等，而這些行為模式於近5年未曾有過無任何記錄。

中華白海豚在本港水域數量下跌 89%

根據資料，過去17年間，中華白海豚在本港水域數量下跌89%，WWF指出，鯨豚主要依賴聲音導航、覓食以及尋找同伴，若果附近有很大的噪音，牠們會停止覓食。而高速船產生的高強度的水底噪音，與鯨豚的聲頻會發生重疊，令鯨豚的聽覺距離大幅減少45%，令牠們難以躲避危險、覓食或尋找同伴。

鼓勵使用港珠澳大橋陸路跨境

WWF委託香港民意研究所進行「公眾支付意願問卷調查」，調查顯示超過八成受訪者認同跨境高速船有機會威脅鯨豚的生存；近七成受訪者支持高速船「航道南移」，其次是「設計限速區」、「陸路跨境」等。調查結果亦顯示，通常在下午及深夜，高速船的客流較少，建議在這些時段減少班次，以減低對鯨豚的干擾。調查又鼓勵使用港珠澳大橋陸路跨境，減低南大嶼海域的交通影響。可見大部分港人對於保護鯨豚抱持正面態度。

WWF 建議設立核心海洋保護區

WWF鯨豚保育項目經理吳嘉怡表示，跨境高速船於疫情期間停航，讓鯨豚有短暫喘息機會，遠離海上交通。她建議政府與業界、海事和生態學者、保育團體及其他相關持分者緊密合作，在復航前盡快制定並落實減緩海上交通影響的措施，包括航道南移，設立限速區，陸路跨境及減少高速船班次。WWF亦藉此建議政府，設立核心和緩衝海洋保護區，優先推行保育措施和管理方針，訂立該地區為禁捕和不受發展影響的區域，讓本地鯨豚可在不受人為威脅的情況下自由使用西南大嶼水域。