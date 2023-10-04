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2023-10-04 04:31:56
日報

高鐵下周三增5個新站點 港鐵推5周年大激賞 5元參加高鐵兩天團

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高鐵站 高鐵

高鐵下周增新站點。

港鐵宣布，高鐵於下周三(11日)起提升列車服務，開通新綫連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西等共5個新站點，每日提供北行及南行各1班列車。根據車費表，前往江門的成人二等票297元，一等票461元，特等票527元，商務票885元，小童半價。

往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦由同日起加強。廣州東綫服務將增至每日20班，而南行尾班車開出時間由現時的下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出；往來深圳的列車班次將於同日起由178班增至184班。

因應是次服務提升，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，包括直達大灣區七大城市(深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門)，列車服務將由每日182班增加至188班，進一步推動粵港澳大灣區「一小時生活圈」。乘客可於今日(4日)起購買新增班次及站點的車票。

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港鐵同時宣布，為與乘客分享通車五周年的喜悅，將於10月推出高鐵五周年大激賞及超值遊，於本月18日起，透過MTRMobile登記用戶登入參加抽獎，每位登記用戶限抽獎一次，合共送出20,000份禮物，總值超過港幣240萬元，當中包括5元參加高鐵雙人2天團，5個行程包程順德中山、東莞、惠州等，合共500個名額，亦可低至10元買高鐵車票等。

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