高鐵動臥初體驗 網絡訊號穩定 列車便當低至15元

高鐵香港段往返北京及上海的「夕發朝至」動臥列車前日傍晚首航，為旅客帶來新體驗。《am730》記者率先乘搭首班開往北京西的動臥列車，直擊車內設備，臥鋪屬四人房設趟門分隔房間和走廊高私隱度；每列車卡設有(兩個)洗手間，座廁和踎廁各一，洗手盆則設在廁所外面，如廁者和只作梳洗旅客可各取所需；車上設有餐車，列車便當由15至68元人民幣豐儉由人。12.5小時赴京旅途傍晚上車，翌日早上到達目的地，在行駛中列車有一定聲響，但記者亦能安睡；若旅客因「生保床」不能入眠，只要有足夠數據卡，在列車網絡訊號尚算流暢，看歐國盃亦無難度。文︰李朗僑 攝︰陳奕釗
記者前晚6時24分上車，每列列車有8間4人房臥鋪。每房冷氣可以自行調校，但出風和製冷能力似較遜色；且出風口在上鋪，睡在下鋪的記者需打開房門通風休息。每間設觀景窗，床頭設有一張細枱並提供熱水壺，供乘客載熱水備用。
與飛機不同，不設視訊娛樂節目，但每個床頭設有可調節亮度的LED閱讀燈，方便乘客睇書。在下鋪床位「正襟危坐」睇書或看手機無難度，而上鋪床位空間則較低，中等身形人士想坐直就「頂頭」，故上鋪乘客只能趴在床上或斜靠枕頭碌手機。
看手機要有足夠電源，更須留意插座。每房枱底設有一個扁頭兩孔和一個三孔的「孖蘇」插座，但其中一個插座插上火牛後，另一插頭便難以使用。若乘客擬為電話及平板同時叉電，或要帶一個萬能蘇或拖板，加自備俗稱「尿袋」的流動充電器。擺放行李方面，下鋪床下底空間35cm高，放1個20吋行李箱都無問題；若所攜行李箱較大或4人都有行李，如何擺放則要花點心思。
列車便當15至68元人民幣
車程長逾12小時，在車上或最少要解決一餐，餐車設於第8列。參考餐牌，列車便當售15至68元人民幣，當中辣子雞丁飯售15元、照燒鰻魚飯58元；笋衣扣肉套餐、杏鮑菇燒牛肉套餐和水晶蝦仁套餐，亦只需68元。除到餐車用餐，乘客亦可掃床鋪附近二維碼，訂餐後，服務員將便當送至乘客床鋪位置。赴京高鐵設5個分站，包括深圳北、東莞南、廣州、長沙南和石家莊站，乘客可把握停站5分鐘內，略作伸展。