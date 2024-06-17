高鐵動臥初體驗 網絡訊號穩定 列車便當低至15元

高鐵香港段往返北京及上海的「夕發朝至」動臥列車前日傍晚首航，為旅客帶來新體驗。《am730》記者率先乘搭首班開往北京西的動臥列車，直擊車內設備，臥鋪屬四人房設趟門分隔房間和走廊高私隱度；每列車卡設有(兩個)洗手間，座廁和踎廁各一，洗手盆則設在廁所外面，如廁者和只作梳洗旅客可各取所需；車上設有餐車，列車便當由15至68元人民幣豐儉由人。12.5小時赴京旅途傍晚上車，翌日早上到達目的地，在行駛中列車有一定聲響，但記者亦能安睡；若旅客因「生保床」不能入眠，只要有足夠數據卡，在列車網絡訊號尚算流暢，看歐國盃亦無難度。文︰李朗僑 攝︰陳奕釗

記者前晚6時24分上車，每列列車有8間4人房臥鋪。每房冷氣可以自行調校，但出風和製冷能力似較遜色；且出風口在上鋪，睡在下鋪的記者需打開房門通風休息。每間設觀景窗，床頭設有一張細枱並提供熱水壺，供乘客載熱水備用。

與飛機不同，不設視訊娛樂節目，但每個床頭設有可調節亮度的LED閱讀燈，方便乘客睇書。在下鋪床位「正襟危坐」睇書或看手機無難度，而上鋪床位空間則較低，中等身形人士想坐直就「頂頭」，故上鋪乘客只能趴在床上或斜靠枕頭碌手機。