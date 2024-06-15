高鐵北京動臥列車首航今晚西九龍站開出　有頭班車乘客稱期待已久

鍾太今次是與丈夫參加中旅社北京8天旅行團，香港中旅社董事總經理陳瑞東表示，動臥列車旅行團大受歡迎，在通車消息宣布當日，該社的35人旅行團不消半小時便滿額，旅行團明日到埗後會先往酒店安置行李、梳洗和食早餐，隨後才開始行程。他續說，「夕發朝至」高鐵較飛機相對穩定，且不怕天氣影響，相信動臥列車未來會與飛機一同成為市民往北京和上海的好選擇。

另外，中大一個實習學生團也是首班動臥列車的座上客，學生團成員之一梁同學表示，自己過去往北京時會選擇坐火車，但需時8小時兼要往深圳轉車，又指搭「夕發朝至」高鐵的12小時車程雖然較長，包括長過3小時的飛機航程，但同學之間可趁機互相交流，「我估有同學帶咗啤牌上去一齊玩」，而且「夕發朝至」模式可節省一日住宿，好處不少。她並稱，在獲悉乘搭的是首航列車時「收到通知嗰下好興奮」，自己亦特意準備梳洗用品但不包括拖鞋，「費事咁誇張啦。」她又笑指非常不想「瞓上鋪」，因需上上落落非常不便。