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2024-06-15 18:11:28

高鐵臥鋪｜北京動臥列車首航今晚西九龍站開出　有頭班車乘客稱期待已久

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陳瑞東(右一)相信動臥列車未來會成為市民往北京和上海的好選擇之一。(陳奕釗攝)

陳瑞東(右一)相信動臥列車未來會成為市民往北京和上海的好選擇之一。(陳奕釗攝)

高鐵香港段往返北京及上海的「夕發朝至」動臥列車今日首航。年屆七十多歲的首班車乘客鍾太表示，對今次車程期待已久，透露最期待的是車上設備配置，又指很榮幸能夠見識祖國的高鐵。她雖然未知自己的座位是上鋪還是下鋪，但她認為「瞓上鋪」也沒有所謂，畢竟「自己會一覺瞓天光」。

鍾太(右)和丈夫參加中旅社一個北京8天旅行團，乘搭首班動臥列車赴京。(陳奕釗攝) 中大一個實習學生團是首班動臥列車座上客之一。(陳奕釗攝) 梁同學稱「夕發朝至」高鐵有不少好處。(陳奕釗攝) 中旅社一個北京8天旅行團是首班動臥列車的座上客。(陳奕釗攝) 陳瑞東相信動臥列車未來會成為市民往北京和上海的好選擇之一。(陳奕釗攝)

學生獲悉可搭首班動臥列車感興奮

鍾太今次是與丈夫參加中旅社北京8天旅行團，香港中旅社董事總經理陳瑞東表示，動臥列車旅行團大受歡迎，在通車消息宣布當日，該社的35人旅行團不消半小時便滿額，旅行團明日到埗後會先往酒店安置行李、梳洗和食早餐，隨後才開始行程。他續說，「夕發朝至」高鐵較飛機相對穩定，且不怕天氣影響，相信動臥列車未來會與飛機一同成為市民往北京和上海的好選擇。

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另外，中大一個實習學生團也是首班動臥列車的座上客，學生團成員之一梁同學表示，自己過去往北京時會選擇坐火車，但需時8小時兼要往深圳轉車，又指搭「夕發朝至」高鐵的12小時車程雖然較長，包括長過3小時的飛機航程，但同學之間可趁機互相交流，「我估有同學帶咗啤牌上去一齊玩」，而且「夕發朝至」模式可節省一日住宿，好處不少。她並稱，在獲悉乘搭的是首航列車時「收到通知嗰下好興奮」，自己亦特意準備梳洗用品但不包括拖鞋，「費事咁誇張啦。」她又笑指非常不想「瞓上鋪」，因需上上落落非常不便。

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▼動臥列車歡送儀式▼

港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝) 港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝) 港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝) 林世雄出席首班京港動臥列車歡送儀式。(陳奕釗攝) 林世雄(左)表示，日後會視乎需求再向內地爭取加班；旁為金澤培。(陳奕釗攝) 港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝) 港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝) 港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝) 港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝) 港鐵為首班京港動臥列車舉行歡送儀式。(陳奕釗攝)
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